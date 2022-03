Récord de patrimonio de la previsión social en Euskadi al superar los 28.000 millones

Maite Martínez Bilbao

Las entidades de previsión social voluntaria (EPSV) de Euskadi superaron en 2021 los 28.000 millones de euros de patrimonio, una cifra récord que supone más de un 36% del PIB vasco.

El objetivo de la Federación de EPSV es aumentar este porcentaje en los próximos años. Para lograrlo, el presidente de la organización, Ignacio Etxebarria, sugiere a las Administraciones que propicien un "entorno amable de carácter fiscal para su desarrollo", mientras llega, además, el nuevo decreto regulador en el que trabaja el Gobierno vasco.

El Gobierno vasco trabaja en un nuevo decreto regulador para este sistema de ahorro

Etxebarria explicó que el patrimonio de las EPSV se situó en 28.242 millones, un 6,73% más que en 2020, unos 1.700 millones. En la actualidad, más de un 52% de la población activa ocupada en Euskadi (1.149.437 ciudadanos) está asociada a alguna EPSV.

Crecimiento 'en reposo'

No obstante, según el presidente de la federación vasca de EPSV, "el sistema vasco se encuentra en 'stand by', dado que no se incorporan nuevos colectivos significativos de trabajadores, y las aportaciones individuales están condicionadas por la evolución económica". Por esta razón, Etxebarria reclama a la Administración avanzar hacia la "generalización" del sistema.

Las EPSV se distinguen entre las de empleo, que acogen a los trabajadores por la vía de la negociación colectiva (502.194 asociados a cierre de 2021), y las de aportaciones individuales (645.801). Las prestaciones satisfechas por las EPSV vascas federadas en 2021 alcanzaron los 740 millones (el 3,39% menos que en 2020), pero los asociados aportaron al sistema 816 millones, el 5,95% más. La rentabilidad media ponderada se situó en el 4,9%.

De los 740 millones abonados, 452 millones fueron por planes de empleo (+1%) y las prestaciones individuales cayeron el 9,6% (288 millones). Estas entidades han abonado a sus asociados más de 4.200 millones en cinco años.