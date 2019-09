"BBVA ha querido seguir siendo la primera entidad por encima de todo"

Maite Martínez Bilbao

Alfonso Basagoiti, economista y empresario vizcaíno nacido en Madrid, ocupó los cargos de consejero y consejero director general en BBV, presidió la Corporación IBV, Servicios y Tecnología, y en los noventa fue adjunto al presidente, Emilio Ybarra. Basagoiti afirma que BBVA ha llegado a su situación actual -investigado por espionaje- por un modelo de negocio fallido y por querer mantener su posición financiera a cualquier precio. Sobre Euskadi, defiende a ultranza una política fiscal que favorezca el desarrollo económico y social del territorio, "con lo que se logrará el mantenimiento de los centros de decisión y de sus ejecutivos".

¿Por qué el arraigo empresarial es tan importante para Euskadi?

Yo defiendo mantener los centros de decisión, que es más que arraigo. El BBVA tiene su sede en Bilbao, pero sus centros de decisión no están aquí. La clave es mantener los centros de decisión y que estén los que toman las decisiones: los ejecutivos. Esto se consigue con una política fiscal enfocada a los centros de decisión y al desarrollo tecnológico. Y es la única política que podemos hacer en un Estado tan centralizado como el español.

¿Qué opina sobre los fondos creados por el Gobierno vasco para invertir y participar en empresas?

Unos fondos vía accionariado no van a influir en el arraigo de una empresa como Iberdrola, que tiene que tener una inversión brutal y el dinero público no está para eso. Aún así, esos fondos son fundamentales y todas las medidas en esa dirección son buenas. Insisto en poner a trabajar todas las herramientas financieras, EPSV, fondos de inversión y de pensiones, al servicio del desarrollo económico del territorio. No se trata de convertir Euskadi en un paraíso fiscal, pero tampoco en un infierno. No es una cuestión de ayudas, hay que establecer una política fiscal clara.

¿Es consecuencia de esa política fiscal 'difusa' lo acontecido con BBVA, Iberdrola, Gamesa o Euskaltel?

Hay una cosa clara y es que no podemos luchar contra la globalización; tenemos que buscar un papel dentro de ella y encontrar nuestro sitio. En BBVA se ha ido a un modelo en el que el País Vasco ha desaparecido y está claro que algo hemos hecho mal. Iberdrola sigue más aquí porque distribuye la energía electrica y por ello tiene que hacer inversiones. En el caso de Gamesa y Euskaltel son dos inversiones que se han hecho de cero en Euskadi, han ido cogiendo tamaño y han llegado unas compañías que les han adquirido. Lo que deben hacer es jugar un papel importante dentro de Zegona para seguir teniendo una vida más o menos propia. Y dar comodidad fiscal y social en el territorio, además del desarrollo tecnológico, es el anclaje.

¿Qué ocurrió con BBVA?

El BBVA se perdió porque no se supo ver el encaje en ese mundo global. Recursos humanos, auditoría, administración del banco, tema fiscal, etc; todo se ha ido poco a poco, y son decisiones estratégicas que a la larga se pagan.

¿Qué opina sobre la situación que atraviesa este banco?

Durante 15 años el banco ha ido para atrás y de ser la primera institución financiera ha llegado a valer menos de la mitad de la segunda entidad en el ranking. En ese periodo se vendió como el campeón de la ética, pero hizo todo lo posible para mantener el estatus, sin importar lo demás. Y cuando eso pasa, se llega a donde se ha llegado. La situación que atraviesa responde a un modelo de negocio fallido y a que priorizó mantener un nivel económico, social y profesional por encima de todo. La reputación del banco ha quedado muy dañada y esto solo se curará con el tiempo.

Volviendo al tema fiscal, el Ejecutivo vasco cree que no es el momento para la rebaja de la presión...

No es cierto que la presión fiscal en Euskadi sea menor que en el entorno. Hay quien paga el 65 por ciento de sus ingresos en impuestos directos, de renta y patrimonio. Y este señor en Madrid está al 45 por ciento, 20 puntos menos. Por supuesto que se puede reducir la presión, con una política fiscal más eficaz.