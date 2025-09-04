Sin solución para el problema ferroviario

El ministro Óscar Puente pone aún más a prueba la paciencia de los usuarios del tren al instarles a que se resignen a "dos años más de incidencias en el tráfico ferroviario". El titular de Transportes culpa a la obsolescencia de los trenes, sin mencionar el rol de la falta de inversiones en infraestructuras dependiente de su departamento. Puente ya protagonizó un discurso inaudito en agosto, cuando en medio de otra oleada de retrasos y cancelaciones, aseguró que "el tren vive su mejor momento en España" –lo que no es cierto ni siquiera en número de viajeros transportados–. Pero sus mensajes resultan especialmente indignantes para los miles de viajeros que, durante meses, se han visto varados en estaciones o junto a las mismas vías del tren.

WhatsApp Facebook Twitter Linkedin Beloud Bluesky