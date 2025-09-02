Un camino aún más fácil para Turkish

Solo la evaluación del Consejo de Ministros separa ya a Turkish Airlines para entrar en el accionariado de Air Europa, y la empresa otomana puede ser optimista. El Gobierno tiene la potestad de bloquear la compra, al ser su impulsora una firma extracomunitaria, pero esa acción transgrediría el acuerdo de Asociación Integral que el Ejecutivo de Sánchez firmó con Ankara el año pasado.

Los memorandos de entendimiento entre ambas economías son claros a la hora de proteger las inversiones entre los dos países. Si al interés por evitar un conflicto diplomático, se une la inyección de recursos que Air Europa recibirá, y que asegura que destinará a la evolución de su crédito con la Sepi, todo apunta a que la operación de Turkish tiene el camino aún más allanado.