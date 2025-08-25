Un contexto hostil para la banca de inversión

Los ingresos de la banca de inversión española se desploman un 30% entre enero y junio.

Nuestro país se erige así en un caso destacado de un fenómeno que, sin embargo, está muy lejos de ser una particularidad suya. El sector, a escala europea, sufre un descenso promedio del 11% en esa rúbrica, por factores que escapan al control de las entidades. A nadie extraña que las operaciones corporativas y las salidas a bolsa se paralicen en un contexto geopolítico tan incierto como el actual.

En esta situación, no son muchas las opciones al alcance de la banca de inversión europea. No obstante, puede ser buen momento para explorar otros mercados –en Asia las fusiones y adquisiciones sí muestran cierto auge– o ganar presencia en sectores más olvidados, como la Defensa.