Interinos: la solución es la fijeza

La Comisión Europea ha congelado 627 millones del quinto pago de fondos europeos por el incumplimiento de España de la directiva 1999/70 de trabajo temporal. La directiva establece que la temporalidad no puede alargarse más de tres años y que la legislación nacional debe de establecer mecanismos disuasorios del abuso de temporalidad. Más de un cuarto de siglo después, seguimos sin dichos mecanismos disuasorios obligatorios por una directiva -que es vinculante- y con una temporalidad en el sector público que supera el 30%, el doble que en el sector privado.

¿Cómo se solventa la situación?, ¿qué se puede hacer si un estado incumple de manera sistemática la normativa comunitaria? La única solución es la ejecución administrativa y judicial de los preceptos comunitarios. Y es lo que finalmente ha hecho la CE tras múltiples quejas y trámites impulsados por nuestro despacho. Denunciamos el abuso de temporalidad y el incumplimiento de la directiva antes de la ley 20/21; volvimos a denunciar cuando se aprobó la llamada 'Ley Iceta' -la 20/21- que convertía a los temporales con más de tres años en "indefinidos no fijos". Nos parecía insuficiente y así lo observó también la Comisión.

El TJUE también consideró insuficiente la 'Ley Iceta' en sentencias de febrero y junio de 2024. Incluso llegó a decir que la fijeza automática para aquellos que encadenaban más de tres años de temporalidad podría ser una medida disuasoria. En octubre de 2024 la Comisión inició un procedimiento de infracción. Pero España no movió ficha. La Comisión, tampoco; y nuestro despacho denunció su pasividad ante el Defensor del Pueblo. Finalmente, llegó la sanción. Reconozco mi satisfacción por la firmeza de la Comisión. Tardía, pero firmeza. No obstante me preocupa la pasividad del gobierno que cree que puede revertir la situación con mero maquillaje o aprovechando la llamada 'Ley Bolaños'. En mi opinión, no se han acabado de enterar de la situación. La Comisión lleva años advirtiendo a España del incumplimiento de la directiva. Es verdad que ha sido más pausada en sus respuestas de lo que nos hubiera gustado. Pero ya ha contestado. Y ya no le basta con 'apaños'.

La Comisión dispone de arbitrariedad en sus actuaciones. Ha sido laxa hasta ahora, pero esta vez ha sido contundente. Y ya no va a volver a tolerar el incumplimiento flagrante de una norma europea. A la congelación de fondos le pueden seguir nuevas congelaciones de fondos o multas millonarias o denuncia ante el TJUE o todo a la vez…Porque el pasado 24 de junio la Comisión fue clara en su posición respecto a este tema: "La conversión en fijo es la medida más disuasoria y eficaz para sancionar el abuso en el empleo público cuando no hay límites claros ni sanciones eficaces en el ordenamiento nacional". Además, la justicia europea estudia decenas de prejudiciales de juzgados españoles sobre este asunto. Es decir, esconder la cabeza -como hasta ahora- ya no es una opción. Hay que cumplir con la directiva 'sí o sí'.

Y dadas las circunstancias, la fijeza es el mejor y más eficaz mecanismo disuasorio del abuso de temporalidad. Y frente a lo que argumenta el Supremo, en nuestra opinión la fijeza sí cumple con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Entraron en la bolsa de interinos en régimen de igualdad y se mantuvieron en sus puestos por sus méritos y capacidad. Pero es que además, está el asunto de fondo: ¿Por qué tener a 800.000 empleados en situación de incertidumbre?, ¿dónde queda la conciencia social?, ¿no debería la administración ser la primera en cumplir la ley y proteger al trabajador? Y más: ¿no hay evidencia de que un exceso de temporalidad repercute negativamente en la productividad y en la calidad del servicio público? Por eso desde Navas & Cusí hemos apoyado siempre las actuaciones de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad. Por Justicia. Esperamos que el gobierno sepa entender la situación y ofrezca de una vez la fijeza que se merecen.