Próxima campaña de aceite

Camino de finalizar la campaña oleícola 2024/25 empezamos a vislumbrar la próxima cosecha. Aún es pronto para cuantificar el volumen a producir tanto en España como en los países de nuestro entorno, pero lo que hoy podemos afirmar es que podemos estar ante una buena campaña.

La climatología ha sido benevolente en las zonas productoras, a excepción de Jaén, que, donde ha llovido suficientemente, pero está por debajo de la media de Andalucía. En la primavera no hemos tenido ni heladas ni episodios de calor excesivo durante la floración, si bien ha habido comarcas con afección de plagas como el prays. En cualquier caso, todo parece apuntar a que no esperamos una catástrofe productiva como ocurrió durante las cosechas 2022/23 y 2023/24, independientemente de que no vaya a ser una cosecha récord de producción.

Ahora empezaremos a conocer los primeros aforos, que, aunque hay acuerdo total en que la cosecha será buena, sí hay discrepancia de hasta dónde podremos llegar, dependiendo de los intereses particulares de cada interlocutor.

Hasta septiembre

Habrá que esperar a las lluvias de últimos de verano y primeros de otoño, si llegan. Puede que en los últimos días de septiembre conozcamos el aforo realizado por la Junta de Andalucía, el más seguido por todos. Entonces podremos tener una visión más concreta de cómo van a evolucionar los precios durante los próximos meses, que es en definitiva lo que de verdad interesa.

Debido a la salud en el volumen de salidas en los últimos meses, el enlace a final de campaña, aunque garantizado, no va a pesar en exceso a los vendedores, por lo que no esperamos una caída en exceso de las cotizaciones.

La eventual aplicación del articulo 167 bis de la reforma de la OCM de comercialización de productos agrarios puede hacer que los precios no se desplomen, aunque haya una campaña oleícola más que suficiente, por lo que deseamos ser optimistas en este momento tanto en disponibilidad como en rentabilidad