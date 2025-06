Inoportuna parálisis legislativa

Las medidas aprobadas hasta ahora en la legislatura se pueden contar con los dedos de una mano por las dificultades del Gobierno para lograr los apoyos suficientes del resto de grupos políticos. Pero de aquí en adelante la posibilidad de obtener el sí del Congreso a normativas es incluso más remota.

La razón de ello estriba en las investigaciones de la UCO que sitúan al PSOE en el centro de varios casos de corrupción. Esto ha llevado la incertidumbre a los socios de investidura de Sánchez, hasta el punto de que el Gobierno ya no podrá contar ni con el apoyo de Podemos. Y lo mismo ocurrirá con ERC si el Ejecutivo no saca adelante la financiación singular para Cataluña, que es otra medida prácticamente imposible de aprobar por la debilidad parlamentaria del Gobierno. En este contexto, los dos años que ya lleva España con prórroga presupuestaria bien podrían convertirse en tres. Una opción que gana peso tras ver que Hacienda ni ha iniciado los trámites para elaborar las cuentas de 2026. Por si fuera poco, la negativa de Sánchez a elevar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB también refleja las dificultades para aprobar los presupuestos. Pero la corrupción no solo acerca la opción de que el Gobierno selle una legislatura sin aprobar la que es la principal ley económica. La ausencia de apoyos también deja en punto muerto las reformas de hasta cinco ministerios, algunas del peso de la ley del Suelo o la reducción de la jornada laboral. Se trata en definitiva de una parálisis legislativa total que, además, llega en un mal momento. Justo cuando la economía española se enfrenta a una ola de recortes en el crecimiento de organismos nacionales e internacionales. Sin reformas, nuestro país está abocado reducir el impulso del PIB, lo que ya debería bastar a Sánchez para adelantar las generales.