300 números del Boletín Informativo Tributario del Colegio de Registradores al servicio de la sociedad

En el mundo de las publicaciones especializadas es frecuente la celebración del nacimiento de una revista y no es infrecuente el obituario por la desaparición de textos a cuya edición estábamos habituados. No es este el caso de la Revista BITplus que nació hace 20 años en el Colegio de Registradores de España y cuya vocación de continuidad se reafirma día a día ante el continuo crecimiento de su impacto y la extendida utilización del Boletín por abogados, economistas, gestores, universitarios, funcionaros, etc.

En una sociedad donde las normas fiscales influyen silenciosamente en casi todos los aspectos de la vida cotidiana –desde el precio del pan hasta las políticas públicas–, contar con información clara, rigurosa y accesible sobre el sistema tributario no es solo una necesidad profesional: es un acto de servicio público.

La Revista BITplus surgió con esa vocación: ser un espacio donde el conocimiento técnico se convierte en herramienta cívica, donde el análisis tributario se pone al servicio del bien común.

Porque detrás de cada artículo, comentario normativo o estudio jurisprudencial, late un compromiso con una ciudadanía más informada, unas instituciones más transparentes y una justicia fiscal más equitativa. No es casualidad que la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) con más de 3.600 profesionales asociados haya elegido diversos ejemplares del BITPlus como la Revista recomendada del mes.

¿Qué razones explican el éxito de una publicación fiscal en un mundo tan sobrecargado de información?

En mi opinión las claves que han permitido llegar a los 300 números publicados son variadas. Merece la pena retener algunas.

1º.- La especialización. Quien conoce, recibe u hojea un número de la Revista sabe que se va a encontrar una revista acotada a la tributación autonómica y a la tributación local. Más aún la revista se ciñe al análisis de los tributos cedidos a las comunidades autónomas y a la conocida como plusvalía municipal en el ámbito local.

2º.- La actualización. La revista efectúa mensualmente un seguimiento actualizado de la normativa estatal y autonómica, así como de la última jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades autónomas.

Dicha jurisprudencia se completa con la doctrina administrativa que resulta de las resoluciones del Tribunal Económico-administrativo Central y de la Dirección general de Tributos en respuesta a las consultas formuladas, sin obviar las preguntas frecuentes recogidas en la web de la AEAT o de las comunidades autónomas.

3º.- La calidad de la información. La calidad resulta tanto del recurso a las fuentes directas normativas y jurisprudenciales, como a la colaboración de firmas de primera línea en el mundo fiscal.

Más de 150 colaboradores nos han acompañado en estos 20 años, entre los que encontramos Registradores, Abogados del Estado, Inspectores de Hacienda estatal, Inspectores de tributos de las CCAA, Catedráticos, Gestores administrativos, etc., conformando un auténtico prontuario doctrinal en la materia.

4º.- La digitalización de la revista efectuada en su totalidad desde 2012, permite un acceso sencillo, gratuito, abierto a todo el mundo y con un fácil acceso, bien como lectura en pantalla bien como PDF para descargar.

Su carácter digital y remisión vía internet impide conocer con exactitud su alcance mensual que ciframos en torno a 20.000 impactos, aunque dada la facilidad de reenvío será probablemente muy superior.

La revista cubre un hueco no fácil de llenar, dada la organización del Estado en Comunidades autónomas con criterios no siempre coincidentes en materia fiscal.

En este sentido constituye la mejor prueba de que una armonización de criterios jurídicos en la materia es viable con pleno respeto a las singularidades territoriales. No es ajeno a ello la publicación de aquellos aspectos procedimentales de carácter general y aplicables en todo el territorio español.

En tiempos como los actuales, de continua transformación económica, tecnológica y jurídica, el papel de una revista tributaria no es únicamente registrar los cambios, sino interpretarlos con rigor, explicarlos con claridad y, sobre todo, ponerlos al servicio de las Administraciones estatal, autonómica y local, en definitiva, al servicio de la sociedad: estamos convencidos de que el conocimiento fiscal es mucho más que una herramienta técnica, es una forma de servicio público.

En resumen, para quien se maneja en el mundo fiscal inmobiliario (gestores, inspectores de hacienda, funcionarios de ámbito autonómico y local, universitarios, registradores, notarios, etc.) constituye una referencia imbatible por su calidad, profundidad, actualización y fácil acceso.

PS: La revista BITplus puede accederse pulsando en el siguiente enlace que recoge las publicaciones periódicas del Colegio de Registradores: https://www.registradores.org/actualidad/publicaciones-periodicas.

Director de los Servicios de Oficinas Liquidadoras e Innovación del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.