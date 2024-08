Inteligencia artificial, ¿moda o llave del progreso?

En la era de la transformación digital asistimos a un continuo vaivén de innovaciones tecnológicas que prometen cambiarnos la vida, simplificarnos las tareas y, por qué no mencionarlo, que parecen amenazar con quitarnos el trabajo. Ahora le toca a la inteligencia artificial generativa, una tecnología de la que llevamos un tiempo oyendo hablar, pero que no ha sido hasta la actualidad cuando realmente ha florecido y se está exprimiendo todo su potencial. Ahora bien, ¿es la inteligencia artificial generativa realmente tan prometedora como parece o se trata solo de una moda pasajera?

El hecho de que una tecnología sea el centro de todos los focos no implica que su implementación y uso vaya a suponer una disrupción real. ¡Cuántas innovaciones pasan de ser el tema central de todas nuestras conversaciones a quedar en el olvido! Sin embargo, el caso de la inteligencia artificial es muy distinto. Esta tecnología capta nuestra atención por lo espectacular que resulta que una máquina sea capaz de aprender, de ganar autonomía, de interactuar con las personas de forma fluida y, en definitiva, de imitar nuestra forma de comportarnos, de pensar, de hablar, etc. Es fascinante cómo se está afinando la delgada línea entre humanos y robots. Pero, si dejamos de lado todo esto y nos centramos en sus usos reales, se despejan todas las dudas sobre la posibilidad de que la IA generativa suponga una tendencia que vaya a dejar de estar de moda. Es más, me atrevo a decir que se establecerá como un "must" imprescindible en cualquier empresa, institución y hogar.

Por la parte que me toca, me centraré en el mundo de las empresas. ¿Quién no ha bromeado alguna vez con sus compañeros en momentos de estrés diciendo "necesito una mano más" para sacar todo el trabajo? ¿Se imaginan cómo aprovecharían su jornada laboral si tuviesen un ayudante? En eso consiste la IA generativa. Es un aliado para los profesionales, una potente herramienta que nos permite dedicar nuestro esfuerzo y atención a las tareas más cualitativas y automatizar aquellas más monótonas. Permite aumentar la productividad y ganar eficiencia trabajando de forma más ágil y eficaz.

Esta tecnología y sus diversas aplicaciones, lejos de ser un enemigo al que temer, suponen una ventaja sin precedentes tanto para los trabajadores como para los consumidores. La inteligencia artificial generativa garantiza soluciones personalizadas y adaptadas a las necesidades individuales en tiempo récord. Analiza y conecta datos a la velocidad de la luz, por lo que nos permite conocer mejor qué quieren los clientes y ofrecerles la solución óptima, siempre coordinada por un profesional cualificado, ya que es un complemento al talento, nunca un sustituto.

Según nuestros datos, la inteligencia artificial generativa aumenta entre un 10% y un 30% la automatización del volumen en una media de entre tres y cinco años. Además, reducen en un 20% el tiempo medio de gestión y todo ello supone un incremento del 50% o más en la productividad individual.

Esto implica que la experiencia de los clientes nunca volverá a ser como antes. Será exponencialmente mejor. En un momento en el que la relación entre los consumidores y las empresas estaba en la cuerda floja debido al aumento de la percepción de que el cliente ya no es el centro y las tecnologías perjudican la atención al cliente, la IA generativa llega para dar la vuelta a la situación. Esta tecnología es un catalizador de la empatía y la comprensión que fomenta relaciones genuinas que trascienden las fronteras digitales. Nos permite comprender mejor a los clientes, crear conexiones más sólidas y a un nivel más profundo.

Las soluciones de IA generativa se adaptan para satisfacer las necesidades específicas, garantizando que cada interacción sea fluida, personalizada y significativa. Se han convertido en un ingrediente clave en el sector de CX, integrado en todos los aspectos de nuestra forma de trabajar para ofrecer una mayor precisión, calidad y satisfacción del cliente.

Definitivamente, los consumidores estamos de enhorabuena. La tecnología está de nuestro lado para que, gracias a la inteligencia artificial generativa, recibamosla mejor atención individualizada y eficaz en los momentos que de verdad importan.