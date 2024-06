La crisis que Bruselas se niega a ver

El crecimiento se ha detenido. La moneda única se resquebraja. La economía se está quedando rezagada con respecto a Norteamérica y Asia, y los partidos populistas que hacen campaña para derrocar el sistema no dejan de ganar fuerza. Pero, bueno, nada de eso importa. Los dirigentes de la UE han decidido que todo está absolutamente bien, y que los burócratas y políticos maquinales que han dirigido el espectáculo durante las dos últimas décadas deberían ser nombrados de nuevo. Claro, es comprensible. A todo el mundo le gusta otorgarse a sí mismo un puesto que suene grandioso. Pero también es un error fatal. En realidad, éste es el último estertor de un sistema que fracasa, y un día no muy lejano podría venirse abajo.

En la cumbre de líderes europeos de esta semana se repartirán los grandes puestos de Bruselas para los próximos cinco años. Aunque acabamos de asistir a elecciones en todo el continente, los votantes, como es habitual, no tendrán mucho que decir. En su lugar, la alemana Ursula von der Leyen será nombrada de nuevo Presidenta de la Comisión Europea, con diferencia el cargo más poderoso del bloque, mientras que la primera ministra estonia, Kaja Kallas, asumirá el cargo de jefa de la diplomacia, y el exprimer ministro portugués António Costa recibirá la Presidencia del Consejo Europeo.

No se trata, por decirlo suavemente, de un grupo de caras nuevas, ni parece diseñado para supervisar cambios radicales. Costa fue destituido como primer ministro socialista de Portugal el año pasado tras un escándalo de corrupción en torno a proyectos de energía verde, pero será recompensado con un puesto mucho más importante en la escena europea. Kallas ha sido el anodino líder de uno de los países más pequeños del bloque. Von der Leyen ha defendido el "nuevo pacto verde" que acaba de ser ampliamente derrotado en las urnas, además de dirigir una Comisión "geopolítica" que ha fracasado estrepitosamente en su intento de convertir a la UE en una potencia mundial. Sin embargo, nada de eso importa. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, han llevado a cabo un cómodo reparto de los altos cargos, en el que las personas adecuadas reciben las sinecuras adecuadas.

Una cosa ya está clara. Nada va a cambiar. Si la UE fuera un éxito rotundo, con un mayor crecimiento económico, fronteras seguras y un medio ambiente más protegido, tendría todo el sentido del mundo. Como dice el viejo refrán, si no está roto, no hay necesidad de arreglarlo. Esta vez, sin embargo, sólo hay una pega. Está roto. En realidad, "lo de siempre" es lo último que necesita el bloque en estos momentos. Está a punto de ser consumido en tres frentes, y sus desventurados dirigentes no tienen ni idea de qué hacer en ninguno de ellos.

En primer lugar, es evidente que la economía alemana atraviesa graves dificultades. Este pasado miércoles se produjo un sorprendente aumento de la inflación y una nueva caída de la confianza de los consumidores, a pesar de que la salida del euro debería impulsar el gasto. Se espera que la economía alemana crezca sólo un 0,1% este año, la tasa más baja del G-7, incluso peor que Reino Unido. Bastará una pequeña sacudida para que vuelva a entrar de lleno en recesión. En el trasfondo, el modelo económico del gas ruso barato que impulsa la industria pesada y alimenta las exportaciones a todo el mundo ha empezado a fracasar y, dado que el país se niega a contemplar la energía nuclear, no puede reactivarse a corto plazo.

Además, la élite dirigente del bloque ha abrazado el declive y la decadencia. Como sostiene Ruchir Sharma en su nuevo y brillante libro What Went Wrong With Capitalism, "como la UE carece de poder para gravar y gastar directamente... se ha convertido en un puro Estado regulador [que ahora] emite normas y reglamentos a un ritmo exponencial". Esto es muy cierto. Resulta dolorosamente obvio que, lejos de fomentar la competencia, el mercado único la ahoga bajo un manto protector que aplasta la empresa y la innovación. Hemos llegado a un punto absurdo en el que, esta semana, Apple ha decidido no lanzar su nuevo iPhone con inteligencia artificial en Europa porque podría incumplir las normas de la UE y no quiere arriesgarse a pagar multas de decenas de miles de millones por lo que, al fin y al cabo, solo representa el 15 % de la economía mundial.

Por fin se avecina una revolución política. Lo hemos visto con la elección de Georgia Meloni en Italia, de Geert Wilders en los Países Bajos y, quizá la semana que viene, con un gobierno encabezado por Marine Le Pen en Francia. Puede que Meloni haya sido cooptado por ahora con enormes transferencias fiscales de Bruselas bajo el Fondo de Recuperación Covid de 750.000 millones de euros, pero Wilders y Le Pen están decididos a enfrentarse a la ortodoxia gobernante de la UE. ¿Cuál es el resultado? Los partidos centristas tienen cada año menos poder. Sin duda, Von der Leyen y su nuevo equipo se felicitarán mutuamente por haberse asegurado el puesto más alto en Bruselas durante los próximos cinco años. Recibirán enormes salarios libres de impuestos, generosas prebendas y, sobre todo, el seductor encanto del poder real. Sin embargo, es una victoria vacía. Con el proyecto europeo tambaleándose en todos los frentes, de un modo u otro, esta versión de la UE tiene los días contados.