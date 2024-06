¡Es la economía, estúpido! Recurro, una vez más a esta frase de la campaña electoral de Bill Clinton en 1992, para explicar que lo que nos jugamos en los comicios europeos del próximo domingo, es sobre todo y por encima de consideraciones ideológicas, la continuidad del modelo económico de libertades que ha garantizado la prosperidad y el estado de bienestar en la Unión Europea en su conjunto y en cada uno de los estados miembros en particular, por mucho que nuestros líderes políticos y especialmente al Gobierno no quieran, no sepan o no les interese hablar de ello.

Porque ya nadie duda que a pesar de ser unas elecciones europeas, Sánchez ha hecho de estos comicios un plebiscito sobre su persona. Los resultados del 9-J van a tener en España una lectura y unas consecuencias claramente nacionales. Por ello, y aunque dicen que las comparaciones son odiosas, sobre todo para los que salen perdiendo en el examen, conviene recordar antes de ir a las urnas que, como muestran los datos de Eurostat, las políticas económicas del Gobierno, nos alejan progresivamente de los niveles de empleo riqueza y bienestar de la zona euro. Los españoles somos cada vez más pobres, estamos más endeudados, tenemos mayor tasa de paro y más inflación que nuestros socios.

Y esto no es una opinión sino la constatación de la realidad de unos números que muestran que somos los líderes del desempleo de la UE con una tasa de paro del 11,6% de la población activa que duplica el 6% de media de la Unión. Y eso aceptando como buenos los datos amañados del Gobierno que no contabilizan más de medio millón de personas inactivas.

España es también el país europeo en el que más ha caído la renta per cápita en paridad de poder adquisitivo, con uno de cada diez hogares que no puede cubrir los gastos esenciales. Hasta el punto de que la renta per cápita de España en 2023 está un 14% por debajo de la media europea, cuando antes de la pandemia era sólo un 9% inferior y el poder de compra de los españoles ha caído en 5,5 puntos entre 2019 y 2023.

Una caída que contrasta con el incremento de renta per cápita en 18 de los 27 países de la UE, incluyendo Portugal, con una mejora del 1,3 %, e Irlanda alcanza el 23,7 %. Al tiempo que la inflación, se ha vuelto o a reactivar. España registró la quinta mayor tasa de inflación de la UE en abril, con un repunte de los precios del 3,4 acumulando una subida superior al 18 % desde 2019 provocando que el salario medio haya perdido 615 euros de poder de compra en los dos últimos año, como destaca un informe del Instituto Juan de Mariana que constata también como el incremento de la presión fiscal en España entre 2018 y 2022 ha sido de 2,9 puntos sobre el PIB, el segundo mayor ascenso entre los veintisiete estados de la Unión donde apenas ha subido 0,1 puntos. Al tiempo que la carga fiscal sobre los salarios es ya del 40,2%, ocho puntos por encima de la media de la OCDE.

Y si miramos hacia el PIB vemos como la evolución media entre 2019 y 2023 es de 2,3 puntos en España, un 50% inferior al 5,6% de media de la UE en el mismo periodo, en el que Portugal alcanzó un 7,8% e Irlanda un 35,4%. Todo esto con una deuda pública que supera los 1,57 billones de euros el 107% del PIB, que nos sitúa entre los países más endeudados del mundo. Con una inversión en caída libre que está 3 puntos por debajo de 2018 y aporta sólo el 19,3% del PIB, 3 puntos menos que la media UE, a lo que se añade una caída del 20%, 6.400 millones menos, de las inversiones extranjeras.

Todo ello con el añadido de que en la España de Sánchez viven hoy 12,1 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social mientras su gobierno se ufana de que el ingreso mínimo vital haya llegado ya a 590.000 familias, 130.000 más que un año antes. Es decir de repartir la pobreza generar empleo y riqueza.

Y esto, como presumía Sánchez en un reciente mitin de campaña lo han hecho ellos solos, con esas manos. ¡Que nos pille confesados!