Palestina, un brindis al sol

Esta vez sí. Y sin que sirva de precedente, por una vez Pedro Sánchez cumplió su palabra y anunció oficialmente el reconocimiento del Estado de Palestina. Una decisión unilateral, electoralista para quitar votos a Sumar y Podemos ante los comicios europeos que abre otro conflicto diplomático con Israel, añadido a los que ya tenemos con Argentina y Argelia.

Un reconocimiento que, pese a la parafernalia del anuncio no es más que un brindis al sol porque si todos los partidos en EE UU, en Europa y en el mundo occidental están de acuerdo en la solución de dos países, también la mayoría de ellos coinciden en que no es el momento en medio de un conflicto bélico, y sin concretar con qué fronteras, las de 1967 ¿qué los palestinos aceptarían?, ¿con qué condiciones?, y sobre todo, ¿con qué gobierno, con Hamás una organización terrorista responsable de la masacre que desencadenó el enfrentamiento y que nunca ha aceptado la solución de los dos estados porque sólo quiere el exterminio de Israel?

Y una decisión autocrática sin consultar con el Parlamento, ni con la oposición igual que ocurriera con la entrega del Sahara a Marruecos, la retirada del embajador en Argentina o la concesión de 1.100 millones de euros en armas a Zelenski cuando el consenso de la política exterior es práctica habitual en democracia. Sin pedir la devolución de los rehenes y que nos enfrenta con nuestros socios de la UE y EE UU, además de otorgarnos el ignominioso honor de ser felicitados por una organización terrorista.

Reconocimiento unilateral del Estado de Palestina que solamente se trata de un brindis al sol por el interés personal y electoralista del presidente del Gobierno, no de Palestina, que no va a solucionar ni a mitigar el conflicto. Sobretodo, no va a servir como pretendía para tapar la avalancha de presuntos casos de corrupción que le salpican en su entorno político y familiar. Como tampoco va a callar los ecos de la amnistía vergonzosa a los delincuentes golpistas catalanes, que supone el mayor caso de corrupción política en la historia democrática española al vender por siete votos la dignidad de España, la igualdad entre los españoles, la seguridad jurídica del país y, en definitiva, la democracia y el Estado de Derecho sólo para comprar los votos que necesita para mantenerse en el Gobierno, sin poder gobernar, a pesar de perder las elecciones.

De hecho la investigación judicial a su mujer, Begoña Gómez, ocultada al Parlamento y a la sociedad con mentiras y la farsa del amago de dimisión, le ha estallado en plena campaña, rompiendo la estrategia torticera, es decir no conforme a la justicia ni a los principios morales, del recurso al fango y al lobo de la ultraderecha, pero sin proyecto, sin programa y sin propuestas.

Añadido a todo esto, y como ocurre con la esperpéntica reacción al no menos esperpéntico Milei en Argentina, a nadie se oculta que la crisis diplomática con Israel amenaza con derivar también en una crisis comercial, como ha ocurrido con Argelia desde el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental en 2022.

En Israel operan actualmente 28 empresas españolas de las que dependen otras 32 filiales, entre las que destacan la constructora de ferrocarriles CAF, Amadeus, Rioglass y Naturgy, entre otras. Y en materia de intercambios comerciales los datos del Ministerio de Economía reflejan que España exportó en 2023 a Israel productos por 1.907 millones de euros, e importó de allí 974 millones. Son 2.558 las empresas españolas que exportan productos a Israel de forma estable y 907 las empresas israelíes que comercian con España.

Esto sin contar que Israel es el suministrador de los principales productos, programas y servicios de inteligencia para las fuerzas armadas españolas y los cuerpos de seguridad del Estado, cuya interrupción o la simple detención de las actualizaciones puede ocasionar serio problemas para la seguridad interior frente a delincuentes y atentados terroristas y para la seguridad de nuestras fronteras. Sólo recordar que hoy Marruecos, país árabe que no reconoce a Palestina, es socio estratégico de Israel y de EE UU. Pues eso, un brindis al sol por interés de un solo hombre que pone en grave riesgo y los intereses geopolíticos, comerciales de seguridad y de defensa de un país entero.