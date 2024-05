La recesión silenciosa de la economía española

Dice el proverbio popular "que los árboles no te impidan ver el bosque". Y mientras el ministro Carlos Cuerpo, que lo es de Economía, y el resto del gobierno, se ufanan del árbol del PIB que con un crecimiento 0,7% en el primer trimestre y del 2,5% en 2023 no ven o no quieren dejarnos ver el bosque de una economía en fase de eso que muchos economistas definen como recesión silenciosa.

Porque lo que no dice el ministro es que el crecimiento de 2023 ha sido claramente inferior al de 2022 cuando creció el 5,8% y analizando un plazo más amplio, más que para presumir el dato es para ponerse las pilas y enderezar el rumbo porque nuestro país fue el que más cayó en Europa en 2020, con un desplome del 11,2 % del PIB frente al 5,6 % de la media europea. Y si miramos la evolución media del PIB entre 2019 y 2023 vemos que en España es de 2,3 puntos, un 50% inferior al 5,6% de media de la UE en el mismo periodo, en el que Portugal alcanzó un 7,8% e Irlanda un 35,4%. Es decir, nos queda mucho camino por recorrer.

Y en este contexto la renuncia de Pedro Sánchez a presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2024 por su debilidad parlamentaria amenaza con recortar casi dos décimas el PIB, en estimación es de Funcas, pese a que el Banco de España acaba de elevar el crecimiento al 1,9% pero aún lejos del 2,5 % alcanzado en 2023.

Mas preocupante es la evolución de la inversión que sigue tres puntos por debajo del nivel de 2018 y representa sólo el 19,3% del PIB, casi 3 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Con el añadido de una caída del consumo privado afectado por la reversión de las medidas fiscales contra la inflación que provocarán una reducción de la renta disponible de las familias y un incremento de los precios.

España es también el país europeo en el que más ha caído la renta per cápita en paridad de poder adquisitivo, con uno de cada diez hogares que no puede cubrir los gastos esenciales. Hasta el punto de que la renta per cápita de España en 2023 está un 14% por debajo de la media europea, cuando antes de la pandemia era sólo un 9% inferior y el poder de compra de los españoles ha caído en 5,5 puntos entre 2019 y 2023.

Una caída que contrasta con el incremento de renta per cápita en 18 de los 27 países de la UE, incluidos Portugal, con una mejora del 1,3 %, e Irlanda alcanza el 23,7 %.

Y, mientras, la inflación, se ha vuelto o a reactivar en marzo, registrando el aumento más significativo de los últimos doce meses y acumulando una subida del 18,4 % desde 2019 provocando que el salario medio haya perdido 615 euros de poder de compra en los dos últimos año, como destaca un reciente informe del Instituto Juan de Mariana. Organismo que constata también como el incremento de la presión fiscal en España entre 2018 y 2022 ha sido de 2,9 puntos sobre el PIB, el segundo mayor ascenso entre los veintisiete estados miembros de la Unión Europea donde apenas ha subido 0,1 puntos. Al tiempo que la carga fiscal sobre los salarios es ya del 40,2%, ocho puntos por encima de la media de la OCDE.

Todo esto con un nuevo récor de deuda pública que supera los 1,57 billones de euros el 107% del PIB, que nos sitúa entre los países más endeudados del mundo y con más de cuatro millones de parados reales, un millón más de los que reconoce el Gobierno.

Y por si no fuera suficiente la Secretaría de Estado de Comercio confirmaba que las inversiones de las empresas españolas en el exterior se desplomaron en 2023, hasta alcanzar sólo 18.655 millones de euros, un 43% menos que en el año precedente y situándose a niveles de la crisis de 2012. Esta es la economía que Pedro Sánchez y sus acólitos afirman que va como una moto. Si, pero con una moto tuneada, gripada, sin frenos y que muchos analistas nacionales e internacionales confirman que lleva el rumbo equivocado.