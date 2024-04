Manuel Ruiz: (ARK) "En Abu Dabi están concienciados con la sostenibilidad, es el verdadero lujo"

Manuel Ruiz (Cádiz, 1963) fundó ARK Architects, su estudio de arquitectura, en La Línea de la Concepción hace ya 25 años con su hermano, Santiago Ruiz, y un tercer socio. Poco después, se trasladaron a Sotogrande y entraron de lleno en el mercado de la vivienda de alta calidad, con un estilo muy especial centrado en la modernidad, la sostenibilidad y el lujo silencioso. Tras diseñar algunas de las villas más exclusivas de la Costa del Sol, el arquitecto acaba de ser elegido para dar forma a una promoción de mansiones en la nueva isla artificial de Hudayriyat, en Abu Dabi. Un terreno de más 51 millones de metros cuadrados que redefinirá para siempre la fisionomía de la capital de Emiratos Árabes Unidos.

¿Cómo fueron los inicios de ARK Architects y como ha evolucionado la compañía hasta lograr llevar su esencia a los Emiratos Árabes?

Somos una empresa que nació hace 25 años, seguimos siendo tres socios, los mismos que formamos la empresa. Comenzamos nuestra actividad en el 1992, una época muy difícil para España en la que los estudios de arquitectura prácticamente desaparecieron porque no había trabajo por la crisis económica. Nosotros acabamos de terminar la carrera, intentamos buscar trabajo en distintos estudios, pero era imposible y decidimos lanzarnos al vacío, montar nuestro propio estudio y comenzar a realizar proyectos. Empezamos por necesidad porque no había otra opción. Hace 18 años trasladamos nuestro estudio a Sotogrande y nos especializamos en vivienda unifamiliar de alto nivel, para clientes de alto poder adquisitivo. Eso es lo que ahora hacemos y trabajamos por toda España, en la Costa del Sol y en Madrid. Además, desde hace 4 años realizamos también numerosos proyectos internacionales y recientemente hemos llegado a Abu Dabi.

En estos 25 años ¿Cuáles han sido los proyectos más emblemáticos?

Mencionar proyectos emblemáticos es extremadamente difícil, nuestra producción es brutal. El estudio ha crecido mucho, ahora contamos con una plantilla de unos 50 empleados entre arquitectos, interioristas y paisajistas y gestionamos de manera simultánea unos 15 proyectos. La cantidad de obras que hemos realizado es tal, que me cuesta elegir uno. Lo que si puedo decir es que el lenguaje arquitectónico con el que nos expresamos ha ido evolucionando con el tiempo, las técnicas ahora son mucho más modernas que hace 15 años, cuando estaba más arraigada a la arquitectura clásica andaluza. La evolución de Internet democratizó la arquitectura, sobre todo la contemporánea. Actualmente, de cada 10 proyectos que nos piden unos 9 son de arquitectura moderna.

¿Recuerda cómo fue ese cambio y la primera vivienda de alto nivel que diseño?

Pues lo cierto, es que desde que comenzamos a intervenir en Sotogrande la mayoría de las viviendas eran ya de alto nivel. En nuestra trayectoria marcó un antes y un después nuestro primer proyecto en La Zagaleta, hace 12 años tuvimos la oportunidad de realizar una vivienda que rompió los esquemas y nos hizo dar ese salto a nivel de calidad. Fue un proyecto vanguardista, con un enfoque clásico-moderno, que tuvo un éxito tremendo y cambió el mercado de esa codiciada urbanización de lujo. Eso nos dio una repercusión muy importante y crecimos mucho a raíz de ese proyecto, lo que nos permitió entrar en el mercado de alto nivel y además expresarnos con un lenguaje arquitectónico que llevábamos tiempo queriendo aplicar y que en Sotogrande nos costaba más trabajo.

Sostenibilidad y lujo silencioso

Las tendencias en arquitectura evolucionan constantemente. ¿Qué tendencias destacaría para este año 2024 y cómo influyen en su trabajo?

Pues hemos notado que en los últimos años hay un interés general en todo el mundo por la sostenibilidad, por intentar ser lo más respetuosos con el entorno posible y diseñar viviendas muy pegadas al lugar. Es una sensibilidad general en todo el mundo, pero en las grandes fortunas incluso más. Es curioso que personas que se pueden pagar cualquier cosa estén tan sensibilizadas con el entorno, quieren que sus viviendas sean banderas sostenibles. En el ADN de ARK Architects esa sensibilidad con el entorno está muy presente desde antes de esta moda, así que nos encontramos muy cómodos. Nosotros intentamos que las viviendas no sean las protagonistas arquitectónicamente, sino el entorno en el que se ubican.

La vivienda sostenible y el lujo silencioso, del que además ustedes son grandes representantes ¿Cómo definiría ese lujo discreto en la arquitectura?

Pues, es el lujo que se aleja de cualquier tipo de ostentación. La palabra lujo tradicionalmente se ha asociado con la ostentación y para nosotros es todo lo contrario, es el respeto por el entorno, tener la posibilidad de vivir en un entorno natural privilegiado como La Zagaleta o Sotogrande y vivir en una arquitectura que está especialmente diseñada para ti como ser humano, pero que es extremadamente respetuosa con el lugar donde se enclava. El lujo está en los pequeños detalles, en como usamos la luz, en los materiales que empleamos… por eso lo llamamos lujo eficiente, silencioso. Es una reinterpretación de la palabra lujo.

¿Cree que estas tendencias han llegado para quedarse?

Yo quiero pensar que si porque el mundo de la arquitectura cambiaría, a nuestra forma de ver, en la dirección correcta. Seríamos mucho más sensibles con nuestro entorno, lo cuidaríamos más y al final tengo la convicción de que los clientes es lo que realmente valoran. Un cliente que se puede permitir una de las casas que nosotros diseñamos, en realidad puede comprar cualquier cosa, pero hay algo que no puede pagar y es el lujo silencioso que nosotros ofrecemos.

Y, ¿cómo se materializan esas tendencias en la arquitectura?

Pues nosotros lo primero que hacemos es analizar muy bien el lugar donde vamos a intervenir, su tipología, la naturaleza, las plantas que crecen en ella, por donde nace y se pone el sol… y después estudiamos la manera en la que impactemos lo menos posible en el lugar. La huella que dejemos arquitectónicamente debe ser mucho menos importante que el lugar, debe prevalecer la naturaleza. Entendemos que ese entorno natural lleva ahí cientos de años y nosotros somos unos invasores, entonces con la arquitectura lo que intentamos es diluirnos y ser lo más respetuosos posible. La eficiencia empieza por el diseño de una vivienda, creando grandes patios, jardines interiores, chimeneas de ventilación, usando materiales naturales y del entorno para que la vivienda al final se mimetice.

Hablando ahora de la internacionalización, además de esas grandes villas de Abu Dabi ¿En qué proyectos estáis ahora inmersos fuera de España?

Ahora mismo estamos trabajando en Milán y en Nueva York y estamos haciendo una importante cadena de proyectos en Abu Dabi. Constantemente nos llegan peticiones, pero necesitamos que los clientes entiendan nuestra forma de trabajar, no vamos a hacer cualquier cosa. Hacemos lo que el cliente quiera, siempre que esté en consonancia con nuestra manera de entender la arquitectura desde una posición humanista.

Centrándonos en esos proyectos de Abu Dabi, ¿Cómo es trabajar en un destino tan diferente y aplicar el lujo silencioso y la sostenibilidad en mansiones de una isla artificial?

Sinceramente, yo no he encontrado tanta diferencia porque es un país de cultura islámica y la cultura islámica está muy arraigada en nuestras raíces. España estuvo dominada por los árabes durante 7 siglos. Si visitas la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba podemos comprar que nuestras raíces culturales es algo que llevamos muy dentro. Entonces no me he encontrado con una cultura arquitectónica demasiado ajena a la nuestra. Climatológicamente si, porque el clima es muy extremo, tienen veranos muy duros con temperaturas muy altas y eso si que ha influido en el diseño. Por otro lado, los colores del desierto y del agua tampoco son tan desconectados con los de nuestros paisajes en la cuenca del Mediterráneo. El matiz principal radica en la funcionalidad, ellos por su cultura islámica tienen una forma especial de habitar la vivienda, a la que nos hemos adaptado. Al final, es una arquitectura que también está enfocada a respetar el entorno. Un dato muy curioso es que están muy concienciados con el tema de la sostenibilidad, puede parecer paradójico, pero lo están, es el verdadero lujo. Todas sus demandas encajan muy bien en nuestro ADN, está siendo fácil.

¿Cómo serán esas mansiones?

Pues son proyectos muy modernos, no estamos haciendo una arquitectura al uso o que esté muy arraigada en el estilo árabe tradicional. Es un país muy moderno que quiere abrirse al mundo y la respuesta arquitectónica es la de unos proyectos contemporáneos y muy adaptados a la vida moderna. Le dan mucha importancia a la vida familiar, a vivir en un entorno natural y eso es lo que hemos hecho. No está muy alejado de lo que estamos haciendo aquí, quizá van un puntito más allá a nivel morfológico y de modernidad.

Mantener la identidad cultural

Sobre la modernidad, ¿Cómo aborda el equilibrio entre esos proyectos de vanguardia y la preservación de la identidad cultural de los territorios en los que trabaja?

Para nosotros el respeto hacia las raíces culturales es esencial. Mis raíces son la Cuenta del Mediterráneo, Grecia, Roma. Yo aprendí arquitectura visitando la Alhambra de Granada o el Panteón de Agripa en Roma y esos orígenes están ahí. Yo cuando me expreso como arquitecto actualmente lo hago con un lenguaje del siglo XXI, no de hace cinco siglos, entonces ese germen, esa idea la reinterpreto con códigos modernos. Nuestras villas están llenas de patios, el patio es un elemento de la arquitectura tradicional, desde Grecia hasta la Domus Romana, la vida se originaba entorno a un patio y eso está en nuestras casas con códigos modernos. La formalización arquitectónica de nuestras villas recuerda a un cierto clasicismo pero expresado en un lenguaje mucho más moderno. Desde que entras a una de nuestras villas notas el frescor de las plantas, el ruido del agua, el patio.. es como una Alhambra pero moderna.

En cuanto a la actualidad, ¿Qué piensa sobre la intención del Gobierno de eliminar la Golden Visa que está causando tanto revuelo en el sector del lujo?

A nosotros en concreto no creo que nos afecte demasiado, pero creo que debemos ser un país abierto a la inversión extranjera. La mayor parte de los clientes de alto poder adquisitivo que llegan a España para construirse una vivienda de este tipo, crea una riqueza y una cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos enorme. España tiene dos grandes motores económicos, el turismo y la construcción, cuando un cliente hace una vivienda de este tipo genera cientos de puestos de trabajo en las empresas locales. La mayoría de las empresas que hacen las ventanas, los suelos, las carpinterías… son compañías locales de los pueblos cercanos. Estamos generando empleo y riqueza, creo que poner cortapisas a eso sería un error.

¿Cuál es el gran reto que le queda por cumplir a ARK Architects?

Pues nuestro mayor objetivo es ser capaces de internacionalizar la marca y la empresa, es lo que venimos haciendo desde hace unos cuatro años con nuestros proyectos internacionales. No solo se trata de hacer la marca internacional, sino de enfrentarnos a situaciones proyectuales diferentes. Por ejemplo, el hecho de diseñar en Abu Dabi nos permite conocer otra cultura, enfrentarnos a otro territorio, crear otras formas de expresarnos y eso para una marca es muy importante. Hay una cosa de la que nos sentimos muy orgullosos y es de defender la marca España fuera de aquí. Tenemos muy buenos profesionales en nuestro país, aquí estamos super preparados y cada vez que tengamos la oportunidad de salir fuera enarbolando la marca España lo haremos. Ese es nuestro reto a futuro, consolidarnos aquí y ser capaces de salir fuera y hacer proyectos por todo el mundo.