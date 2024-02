Eficiencia Energética: la oportunidad de España para ser líder en sostenibilidad y seguridad

España se posiciona en un lugar privilegiado dentro del panorama energético europeo, no solo por su ubicación geográfica, sino también por el potencial latente en un recurso fundamental pero frecuentemente subestimado: la eficiencia energética. Y es que, la eficiencia energética representa un pilar clave para la transición hacia una economía más verde y sostenible.

Dicha transición es particularmente pertinente para España, dada su histórica dependencia de fuentes de energía importadas, como el gas, cuyo consumo no solo repercute negativamente en la balanza comercial del país, sino que también lo coloca en una posición vulnerable desde el punto de vista geopolítico y ambiental.

La relevancia de la eficiencia energética trasciende la mera reducción del consumo energético. El Dr. Fatih Birol, al frente de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), ha sido un defensor incansable de la eficiencia como recurso, destacando no solo su abundancia y competitividad económica, sino también su capacidad única para contribuir a la descarbonización de nuestras sociedades, mejorar la calidad del aire que respiramos, y generar empleo local en un sector en constante evolución. La visión del Dr. Birol nos insta a replantearnos nuestra relación con la energía, no como un mero commodity que debe ser consumido, sino como un valioso recurso energético que debe ser gestionado de manera inteligente y sostenible.

En este contexto, la Unión Europea, a través de distintas iniciativas dentro del Green Deal Europeo, viene promoviendo una ruta hacia una economía más limpia y resiliente, donde el Principio de Eficiencia Primero es uno de sus pilares. Este principio no es tan solo una declaración de intenciones, sino una directriz operativa que insta a considerar la eficiencia energética no como una opción, sino como una prioridad en todas las políticas y decisiones de inversión energética.

España, en un movimiento pionero dentro de la UE, ha incorporado este principio en su marco legislativo, demostrando su compromiso con la sostenibilidad ambiental y con la innovación en el ámbito de la política energética. La ley española de medidas urgentes para la rehabilitación edificatoria, articulada en torno al mencionado principio, pone de manifiesto la importancia estratégica que el país otorga a la eficiencia energética.

Al hacerlo, no solo reconoce el potencial de ahorro y optimización que este recurso ofrece, sino que también sienta las bases para una transformación profunda del sector energético, redefiniendo el papel que la edificación y la industria están llamados a jugar en el mismo. Lejos de ser meros consumidores de energía, estos sectores se revelan como actores clave en la generación de soluciones innovadoras que reducen la demanda y mejoran la resiliencia y la flexibilidad del sistema en su conjunto.

La idea de convertir el parque edificado de España en una "fábrica de Megavatios" es, en este sentido, revolucionaria. Imaginar cada edificio como un pequeño generador de energía limpia, no a través de la adición de tecnologías de generación convencionales, sino mediante la optimización y reducción del consumo, abre un abanico de posibilidades gigantescas para el futuro energético del país.

Este enfoque no solo es aplicable a nuevas construcciones, diseñadas desde cero con criterios de sostenibilidad, sino que también ofrece un camino de redención para el vasto legado de edificaciones existentes, muchas de las cuales datan de épocas donde la eficiencia energética no era una prioridad. Sin embargo, el camino hacia la plena integración de la eficiencia energética en la matriz energética nacional no está exento de desafíos.

La principal barrera no es tecnológica, sino cultural y regulatoria

Existe una necesidad imperiosa de educar tanto a los consumidores como a los decisores políticos sobre el valor real de la eficiencia energética, no solo en términos de ahorro económico, sino también de contribución a la sostenibilidad y la seguridad energética. Además, es crucial desarrollar un marco regulatorio que no solo incentive, sino que también recompense la implementación de soluciones de eficiencia, reconociéndolas como un recurso más dentro de la red energética.

A nivel internacional, existen ejemplos notables de políticas y programas que han logrado catalizar la adopción de la eficiencia energética. Los programas de Pago por Rendimiento (P4P) en Estados Unidos, que vinculan la compensación económica directamente al ahorro energético verificado y gestión de la demanda, ofrecen un modelo interesante que podría ser adaptado y aplicado en el contexto español.

De manera similar, los Certificados de Ahorros Energéticos (CAES), aunque aún incipientes en su desarrollo y aplicación, representan un paso en la dirección correcta, al buscar monetizar los ahorros energéticos y ofrecer una compensación justa a quienes contribuyen a la eficiencia del sistema. Proyectos innovadores como "RetroMeter" en el Reino Unido y "Gear-up" (Generated Efficiency as a Resource) de Green Finance Institute (GFI) están explorando nuevas fronteras en la valoración y financiación de la eficiencia energética.

Estas iniciativas no solo buscan demostrar la viabilidad económica de invertir en eficiencia, sino también desarrollar modelos de negocio sostenibles que puedan atraer inversión privada al sector a la escala necesaria. La clave de su éxito radica en la capacidad de medir y verificar de manera transparente los ahorros generados, transformando la eficiencia energética de un concepto abstracto a un recurso energético cuantificable y valioso.

La eficiencia energética se erige como un pilar fundamental en la transición hacia un futuro energético más sostenible y justo. Para España, este recurso ofrece una oportunidad única de liderar no solo a nivel europeo, sino global, en la implementación de soluciones energéticas innovadoras y sostenibles.

El reto ahora es doble. Por un lado, transformar nuestra percepción de la eficiencia energética, reconociéndola como un recurso energético valioso y esencial; y por otro, desarrollar las políticas, regulaciones y modelos de negocio necesarios para integrarla plenamente en nuestra matriz energética. Al hacerlo, no solo avanzaremos hacia la sostenibilidad ambiental, sino que también reforzaremos nuestra seguridad energética, impulsaremos la innovación y fomentaremos el desarrollo económico y social.