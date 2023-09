El prisma de la política exterior rusa en Asia

Desde el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en 1989, Rusia ha desarrollado un surtido variado de relaciones en el continente asiático, que han ido desde las muy intensas en lo económico, en lo comercial y en el terreno de la inversión, mientras que, simultáneamente, eran pobres en lo político, hasta aquellas que han sido justamente lo contrario.

La realidad es que, hasta hace un par de años, Rusia ha estado fuera de los paradigmas dominantes en la política exterior de las principales naciones asiáticas. Por una parte, para Rusia, el Sudeste y el Nordeste asiáticos nunca habían sido prioritarios como sí lo fueron los territorios postsoviéticos de Europa. En la actualidad, en cambio, Rusia está tan plenamente integrada en el espacio asiático como lo ha estado en el europeo.

Por otro lado, en oposición a Estados Unidos (EE. UU.) o a China, la Federación de Rusia nunca ha mantenido ningún conflicto sin resolver en Asia, con la excepción de sus relaciones con Japón. Así, Rusia no mantiene ni disputas, ni controversias con las principales naciones de Asia en asuntos importantes para ninguna de ellas.

En estos momentos, en cambio, Rusia ha cobrado un protagonismo en el continente asiático, que se corresponde con su naturaleza de nación euroasiática, y está ofreciendo modelos y paradigmas de relaciones bilaterales alternativos a muchos de los países de Asia.

Con Japón, por ejemplo, Rusia mantiene buenas relaciones económicas a la vez que su interlocución política es muy pobre. De hecho, desde el comienzo de la llamada Operación Militar Especial (OME) rusa en Ucrania, en febrero de 2022, Japón está restringiendo sus relaciones con Rusia, sin llegar a cortarlas completamente, y está reduciendo los proyectos económicos de interés mutuo, que, a lo largo de los años, había abordado juntamente con ella.

Con los países del Sudeste asiático, Rusia ha mantenido, tradicionalmente, muy buenas relaciones políticas, que, sin embargo, nunca se tradujeron en la identificación de oportunidades económicas buenas para las partes involucradas. Si bien ni Singapur, ni Corea del Sur impusieron sanciones a Rusia después de la adhesión de Crimea a la Federación de Rusia, en 2014, ambas comenzaron a aplicarlas a partir de febrero de 2022. No obstante, debe subrayarse que ni Japón, ni Corea del Sur, ni Singapur han seccionado totalmente sus proyectos de cooperación respectivos con Rusia.

En el caso de la India, desde febrero de 2022, el comercio bilateral con la Federación de Rusia se ha incrementado hasta alcanzar un valor de $40 millardos y la India está, en estos momentos, desempeñando un rol en relación con Moscú, que había sido jugado por Japón o por Corea del Sur antes de 2014.

De forma complementaria, la creciente relación económica bilateral entre la India y Rusia está contribuyendo a que ésta pueda reducir, en parte, su dependencia económica de China.

Por último, las relaciones cordiales de Rusia con China se han ampliado hasta alcanzar ambas naciones la categoría de socios estratégicos, en un momento en el que China ha dejado de ser una potencia regional y se ha convertido en una gran potencia global, hasta el punto de disputarle a EE. UU. su papel de hegemon mundial.

La política exterior de la Federación de Rusia hacia Asia tiene múltiples caras y está cambiando y adaptándose al hecho singular de que tanto China como la India están alzándose como potencias económicas y militares, según el caso, de alcance universal.