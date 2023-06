Veracidad del dato de empleo

El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés cuantifica en una entrevista en elEconomista el beneficio que supondrá la llegada de otros 93.900 millones de ayuda europea. En concreto afirma que "el impacto anual de la adenda llegará a tres puntos de PIB hasta 2032". Queda así claro que los fondos Next-Gen seguirán impulsando el crecimiento del país en una situación compleja y con la eurozona ya en recesión.

Así lo confirma también la mejora de ocho décimas, hasta el 2,4%, realizada por BBVA Research en su estimación de crecimiento para 2023. No obstante, esto no quiere decir que "la economía española vaya como una moto", como afirma Pedro Sánchez, sino que la llegada del dinero comunitario dará impulso al PIB. Pero eso es solo una mejora debida a factores externos que no basta para resolver algunos de los más graves problemas de la economía, como la destrucción de empresas.

Es más el propio García Andrés reconoce la existencia de incertidumbres en una variable cuyo comportamiento ha sido positivo durante la legislatura, como el empleo. De hecho, afirma que "se necesitan mejores datos sobre los desajustes del mercado laboral". Organismos como Fedea se muestran aún más críticos con la falta de información de Trabajo respecto a la figura de los fijos discontinuos. Unas quejas oportunas ante el hecho de que Yolanda Díaz sigue empecinada en esconder el número de trabajadores que se incluye en esta categoría. Este tipo de opacidad distorsiona y maquilla la mejora del empleo en nuestro país.

Más allá de los efectos benéficos de la adenda y de los fondos europeos en su conjunto, la situación de las empresas y de la economía en general afronta retos que los datos oficiales no reflejan en toda su magnitud.