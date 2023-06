¿Realidad Virtual? Señal de que Silicon Valley se ha quedado sin ideas

Era sólo cuestión de tiempo que Apple intentara introducirse en el mercado de la realidad virtual. Lleva años trabajando en un producto. Esta semana lanzó por fin unos auriculares de 3.000 dólares que transportarán a las personas a un mundo diferente, permitiéndoles trabajar a distancia, conectarse con aplicaciones y probar diferentes experiencias sin salir de casa. Si lo consigue, según las estimaciones más optimistas, podría crear un nuevo y vasto mercado para la empresa y acabar por fin con su dependencia crítica del iPhone. Con 74.000 millones de dólares de ventas en China en peligro por la escalada de tensión entre ese país y Estados Unidos, no es un asunto menor. Apple necesita algo más que su popularísimo smartphone para mantener sus ventas.

Pero, ¿en serio? ¿Realidad virtual? Es difícil pensar en otro mercado en el que tantas grandes empresas hayan luchado tan furiosamente por tan escasos beneficios. Meta, la propietaria de Facebook y WhatsApp, no solo se ha renombrado costosamente para su paso al "metaverso", sino que ha gastado enormes sumas de dinero tratando de persuadirnos a todos para que vivamos aún más allá de nuestras vidas en línea. Desde 2019, la empresa de Mark Zuckerberg, que fue una brillante pionera de las redes sociales, ha gastado unos 36.000 millones de dólares en su unidad de realidad virtual, y el año pasado la división seguía perdiendo 13.000 millones anuales. Afirma haber vendido 20 millones de auriculares Quest, pero incluso si eso es cierto, es una cifra ínfima comparada con los más de mil millones de usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp en todo el mundo. Su gasto en realidad virtual (RV) hundió el precio de las acciones, ya que los inversores perdieron la fe en cualquier rendimiento significativo, y sólo comenzó a recuperarse una vez que comenzó a retirarse del sector, y volver a los mensajes y publicaciones que hicieron que tuviera tanto éxito en primer lugar.

No se trata sólo de Meta. De hecho, hay una larga historia de productos de realidad aumentada, virtual y meta que han fracasado por completo y no han estado a la altura del bombo que se les ha dado. ¿Alguien se acuerda de las Google Glass? A pesar de gastar lo que en retrospectiva parece una cantidad bastante modesta –las estimaciones de la factura rondan los 500 millones de dólares–, sus gafas conectadas a la web desaparecieron sin dejar rastro. Microsoft lanzó las Hololens allá por 2016, y aunque a algunos les gusta bastante, el producto apenas ha arrasado. En 2019, Amazon lanzó el streaming de RV a través de su servicio Prime, pero no hubo muchos adeptos. La mayoría de nosotros nos conformamos con verlo en nuestro televisor convencional. Sin dejarse intimidar por sus fracasos anteriores, se informa que Google está teniendo otro intento, con Project Iris que se informa que entregará un auricular de realidad aumentada para el próximo año. La lista es interminable. Incluso Uber intentó entrar en el juego, anunciando en 2021 que estaba estudiando la forma de introducir la realidad virtual en sus coches autoconducidos para hacer el viaje menos aburrido. Ninguna de ellas ha tenido aún un impacto real en el mercado.

Claro que la realidad virtual puede llenar algunos nichos. Puede hacer que los videojuegos sean mucho más emocionantes. Puede ser útil para la atención sanitaria, la terapia y el coaching en línea, o para que los agentes inmobiliarios muestren una propiedad. Ocasionalmente, puede hacer que una reunión de negocios sea más interesante, aunque la mayoría de la gente encuentra que Zoom o Teams les muestra tanto de sus colegas como realmente quieren ver. Y eso es todo. La única gran aplicación potencial es probablemente la pornografía en RV, pero Apple y el resto de los gigantes tecnológicos son demasiado mojigatos para intentarlo, y conllevaría demasiados problemas éticos y legales para las mayores empresas del mundo. Todo lo demás no es más que migajas. Como dijo Elon Musk, probablemente el empresario más incisivo del mundo en estos momentos. "Puedes ponerte un televisor en la nariz, pero no estoy seguro de que eso te convierta en 'metaverso'. No veo a nadie atándose una maldita pantalla a la cara todo el día y no queriendo salir nunca".

De hecho, el último movimiento de Apple ilustra dos grandes problemas. El primero es que Silicon Valley está cada vez más dominado por el pensamiento de grupo, con todas las grandes empresas persiguiendo las mismas ideas, aunque hayan fracasado una y otra vez. El segundo es que hay muy pocas ideas originales o nuevas. Las empresas que alcanzaron un tamaño enorme con productos innovadores que cambiaron lo que la gente puede hacer han empezado a repetirse. Cabe preguntarse si Apple necesita algo nuevo para seguir siendo competitiva. Sus acciones han subido un 23% en el último año y su valor se acerca a los 3 billones de dólares. Sus teléfonos y su tienda de aplicaciones siguen generando enormes beneficios. Pero si necesita una nueva línea de productos, tendrá que ser un coche eléctrico, un cohete espacial o algo completamente nuevo, porque la realidad virtual es un cementerio para los gigantes tecnológicos, y no es probable que el último lanzamiento cambie ese triste récord.