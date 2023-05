Oportuna ayuda al campo contra la sequía

El Gobierno aprobó ayer un importante paquete de ayudas al sector primario y para combatir la sequía por valor de casi 2.200 millones.

De ellos, 784 millones se destinarán a agricultores y ganaderos y 1.400 a proyectos hidráulicos con el fin de aumentar la disponibilidad del agua. Este tipo de medidas eran reclamadas desde hace bastante tiempo por el campo, que está sufriendo con intensidad el impacto de la falta de lluvias y el aumento en los costes de las materias primas. Por todo ello, las ayudas eran más que oportunas y necesarias. No obstante, la realidad es que el problema de la sequía no es nuevo y se podría haber actuado mucho antes y no en vísperas de la campaña electoral del 28-M, que refleja el interés del Ejecutivo de buscar el voto rural.