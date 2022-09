Los Putin de la guerra fiscal

Ha sido Juan Manuel Moreno su programa de rebajas fiscales en Andalucía y desatarse todas las furias y la orgía de desvaríos del gobierno y de sus socios sazonada con su habitual concierto de demagogias y falsedades ampliadas por la crispación derivada de esta precampaña electoral adelantada en qué nos encontramos y el frenesí ante los resultados que anticipan las encuestas.

Hasta tal punto ha llegado el desenfreno de dislates, descalificaciones y contradicciones que el ministro Escrivá pedía públicamente una recentralización fiscal, reconvertida, a posteriori, por otros de sus compañeros de en armonización. Eufemismo este bajo el que quieren esconder su pretensión de invadir las competencias fiscales de Madrid, Andalucía y el resto de las comunidades gobernadas por el Partido Popular al más puro estilo del tirano Putin.

Pero sólo las del Partido Popular, porque si de verdad se trata de una auténtica armonización impositiva para el conjunto del Estado pueden empezar por acabar con ese anacronismo histórico que es el cupo vasco y navarro y que supone un privilegio y un auténtico atentado a la igualdad tributaria de los españoles además de incluir a Cataluña en el paquete de recentralización fiscal.

Claro que como dice sabiamente el refranero "ladran luego cabalgamos", y quienes así alborotan deberían saber que las rebajas fiscales eran un elemento esencial del programa electoral de Juanma Moreno y que ya había aplicado con éxito durante la legislatura precedente. Rebajas fiscales que han permitido generar 280.000 nuevos contribuyentes y en torno a un millón de euros más de recaudación a la autonomía andaluza que se ha situado en el tercer lugar del ranking autonómico en sus indicadores de renta, crecimiento y creación de empleo, que ha aumentado su población en casi cien mil personas cuando perdía 20.000 anuales durante los gobiernos socialistas, y que es también la comunidad con más autónomos de España.

Pero centrándonos en el impuesto sobre el Patrimonio que se ha convertido en el centro de los ataques de los reaccionarios, recordemos no existe en ningún otro país de la Unión Europea, que es un impuesto injusto porque grava anualmente bienes por los que ya se ha tributado previamente, y que sólo genera 110 millones de euros a las arcas de la Hacienda andaluza, el 0,6% de la recaudación total, mientras que la cantidad estafada por los gobiernos socialistas de Chaves y Griñán en el caso de los ERE ronda los 700 millones, que nadie de los que ahora solicitan el indulto ha pedido se devuelvan y que podrían mejorar sustancialmente las prestaciones sociales de los andaluces.

Mienten también desde el gobierno y en especial la vicepresidenta Calviño y la lenguaraz Montero cuando repiten ese mantra de que las rebajas impositivas afectan negativamente a los servicios. O, como se explica si no que, por ejemplo, Madrid, bajando impuestos no sólo recauda más al generar mayor actividad económica, sino que se ha situado como la primera comunidad de España en PIB, renta per cápita, atracción de inversiones y creación de empleo y esté también a la cabeza en la calidad de los servicios públicos.

Y mienten también cuando vinculan la bajada de impuestos con el empeoramiento de la sanidad, la educación, las pensiones y demás servicios. Porque para aliviar la carga fiscal sin tocar las prestaciones sólo hace falta reducir sustancialmente la política de gasto desbocado que practica su gobierno con 22 ministerios, algunos de ellos absolutamente prescindibles por innecesarios, inútiles e ineficaces. Eso y rebajar también la pléyade de asesores y amiguetes colocados a dedo por Pedro Sánchez y sus compañeros. Nada menos que a 785 enchufados asciende la legión de asesores del Gobierno, el máximo histórico, y 186 más que los que tenía el Ejecutivo de Rajoy.

La verdadera raíz de la cuestión es que mientras la economía española se debate al borde de la quiebra Madrid es una historia de éxito, de progreso y de libertad que le ha llevado a convertirse en la primera comunidad de España en crecimiento del PIB y del empleo. además de haber sido galardonada con el título de la mejor Región de Europa 2021-2022 por el Comité Europeo de las Regiones.

Como decía el poeta Santosh Kalwar, "las personas que te odian envidian tu libertad".