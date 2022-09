La inflación no debería ser una excusa para una subida abusiva de precios

Las tarifas de los aeropuertos suben un 30% o más. Muy pronto costará un 20% más aparcar en la estación. La suscripción a Amazon Prime ya ha subido de precio, y probablemente no pasará mucho tiempo antes de que las multas por exceso de velocidad, las comisiones bancarias y las conexiones de móvil y banda ancha también cuesten más. Con una inflación que ya supera el 9% en Europa y el 10% en Reino Unido, y que sigue subiendo, todos nos estamos acostumbrando a los aumentos punitivos del coste de la vida.

Pero, un momento. Claro, todos podemos entender que nuestro restaurante local tenga que pagar mucho más por su energía y su personal y tenga que subir los precios del menú simplemente para mantenerse en el negocio. ¿Pero un trozo de asfalto a las afueras de Gatwick? ¿O una plataforma de streaming? Hoy no cuesta más que hace un año, o incluso hace cinco años. En realidad, algunas empresas, que suelen operar en monopolios virtuales y están utilizando la inflación como tapadera para elevar sus márgenes de beneficio mientras sus costes prácticamente no cambian. Y sin embargo, con el capitalismo de libre mercado enfrentándose a unos meses complicados, ese es un juego muy peligroso - y si las empresas culpables de ello no tienen cuidado se enfrentarán a una reacción aterradora.

Con el coste de llenar el depósito del coche en máximos, con los alimentos subiendo un 20 o 30%, y con las facturas de la electricidad que probablemente provoquen un ataque al corazón, la mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a que los precios de todo suban. En la mayoría de los casos, simplemente tenemos que pagar, y si no podemos permitírnoslo, tenemos que recortar. A menudo las subidas son lamentables, pero bastante fáciles de entender. Los costes de una cafetería son mayores que los del año pasado (el clima seco de Brasil hace que el precio de los granos se haya duplicado, y eso sin contar con el coste de la energía). Una peluquería es mucho más costosa de mantener abierta, y un taxi cuesta más. Entendemos que los precios tienen que subir para que las empresas se mantengan a flote, y muchos pequeños empresarios, en particular, están asumiendo un golpe en sus propios beneficios para tratar de moderar eso en la medida de lo posible.

El problema es que no todos lo hacen. Por ejemplo, las tasas por parar en los aeropuertos británicos para dejar a alguien ya eran las más altas del mundo. Pero según el RAC, dieciséis aeropuertos han introducido o aumentado la tasa desde que comenzó la pandemia. Medido por minutos, ahora cuesta más por minuto aparcar fuera que volar a París o Madrid. Dejar el coche en la estación no será más barato. Las tarifas de las estaciones también están subiendo más rápido incluso que las del tren. En la estación de Plymouth la tarifa diaria ha subido un 36% desde 2019, y en Brighton un 15%. Una suscripción anual a Amazon Prime ha subido de 79 a 95 libras en el Reino Unido y hasta los 50 euros en España, mientras que una suscripción familiar a Spotify ha subido un par de libras, y el bufete de abogados con el que trato ocasionalmente se ha puesto en contacto para decir que -debido a presiones de costes inevitables, obviamente- el precio de una hora de socio está subiendo mucho. La lista es interminable.

Es sencillamente imposible justificar gran parte de eso. La franja de carretera fuera del aeropuerto no consume electricidad, ni tiene personal a quien pagar. El aparcamiento de la estación no es más que un gran espacio vacío, y dado que muchos de nosotros trabajamos ahora desde casa, normalmente ya no está ni siquiera muy lleno. No hay ninguna razón para cobrar más. Puede que Amazon tenga que pagar más por el combustible para las entregas, pero su servicio de televisión no cuesta más, ni tampoco Spotify, y los abogados no tienen por qué aumentar sus tarifas por hora cuando podrían simplemente economizar un poco como el resto de nosotros. En realidad, aquí hay un verdadero problema. La inflación va a ser utilizada por algunas empresas como excusa para subir los precios. Lo verán como una oportunidad para incrementarlos mientras los costes se mantienen más o menos igual,

Claro, aumentarán sus márgenes de beneficio. El aparcamiento de una estación será aún más lucrativo que antes. Lo mismo ocurrirá con un bufete de abogados, un banco o una sociedad de inversión, mientras que el ayuntamiento ganará millones con el aumento de los impuestos sobre todo, y sin duda Hacienda pronto entrará en acción aumentando las multas por exceso de velocidad o por no cumplir el plazo de pago de impuestos. Y sin embargo, es una estrategia de muy alto riesgo. El capitalismo de libre mercado va a sufrir un ataque feroz en los próximos meses. Con el nivel de vida cayendo al ritmo más rápido en una generación, y con muchas familias luchando para llegar a fin de mes, o incluso para mantener la calefacción encendida, se pedirá que se controlen los precios, que se apliquen impuestos extraordinarios e incluso que se nacionalice.

Por supuesto, nada de eso servirá de nada. No cuesta menos dirigir una empresa sólo porque sea propiedad del Estado (de hecho, normalmente cuesta más porque será muy ineficiente). Pero eso no significa que no sea popular. En realidad, las empresas deben seguir un camino cuidadoso durante los próximos meses. Deben mantener los precios bajos cuando puedan, y no dar por sentado que pueden aumentar todos los gastos en función del índice de precios al consumo. Y no deben utilizar la inflación para encubrir cargos descaradamente abusivos. Si lo hacen, pagarán un precio muy alto.