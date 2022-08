Biden va a arruinar la economía mundial

Podría haberla llamado la Ley de Inmortalidad y Belleza Eterna para Todos. O quizás la Ley de Paz y Armonía Mundial. Pero dejando de lado esos dos, sería difícil pensar en un título más poco honrado para una norma que Ley de Reducción de la Inflación. El último "plan" del presidente Biden para rescatar a la economía estadounidense, y tal vez incluso a la mundial, de los estragos de la subida de los precios fue finalmente aprobado por el Senado, desatando una avalancha de nuevos gastos en subvenciones a la energía verde y a la sanidad.

El problema es que no va a hacer nada para reducir la inflación, y ni siquiera lo intenta. En su lugar, es una repetición del gasto salvaje que Joe Biden lanzó en 2021 y que llevó a la economía mundial a su actual desastre. Avivará aún más la demanda, obligando a la Federal a subir más los tipos de interés; sus mayores impuestos a las empresas obligarán a bajar la inversión y dañarán el mercado de valores; y empujará la rápida escalada de la relación entre la deuda y el PIB de Estados Unidos hacia niveles italianos. La triste realidad es que el peor presidente de los últimos cincuenta años está a punto de volver a hundir la economía mundial, y estamos a punto de asistir a una Biden Quiebra 2.0. La ley nos devuelve al Joe Biden de 2021, el de los impuestos y el gasto.

No en vano compromete al Gobierno a un gasto adicional de 739.000 millones de dólares. De esa cantidad, unos 300 millones se destinarán a subvencionar los costes de la sanidad, mientras que el resto se gastará en la lucha contra el cambio climático, con el objetivo general de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 por ciento para 2050. Es el tipo de iniciativa que le hubiera gustado a Boris Johnson. ¿Cómo se pagará todo esto? Habrá un nuevo impuesto mínimo para las empresas, un nuevo gravamen sobre la recompra de acciones y una campaña contra la evasión por parte de la Agencia Tributaria.

Por supuesto, no hay nada necesariamente malo en las subvenciones adicionales a la sanidad. Es cara e incluso con las reformas de Barack Obama la cobertura para los estadounidenses más pobres es a menudo escandalosamente mala. Y la lucha contra el cambio climático es una causa que merece la pena, incluso si gran parte del plan viene con un montón de proteccionismo descerebrado incorporado (¿hay alguna diferencia para el clima si su nuevo coche eléctrico se fabrica en Estados Unidos o en Corea del Sur?) Sin embargo, hay un problema, y no es precisamente menor. No va a hacer nada para reducir la inflación; de hecho, la empeorará mucho. He aquí el motivo.

En primer lugar, va a avivar inevitablemente la demanda cuando la inflación aún está por encima del 8%. Mientras que los precios europeos se han disparado por la guerra de Ucrania, no es el caso de Estados Unidos. Este país es autosuficiente en petróleo y gas, y también en cereales (de hecho es un gran exportador de trigo). La guerra no ha supuesto ninguna diferencia para Estados Unidos. En cambio, la inflación fue provocada por el gasto desenfrenado de Biden el año pasado, cuando enviaba cheques de 2.000 dólares a todo el mundo, y la disposición de la Reserva Federal a financiarlo con dinero recién impreso. Si el gobierno vierte otros 739.000 millones de dólares de estímulo en una economía con pleno empleo y una inflación galopante, la Fed no tendrá más remedio que subir los tipos de interés de forma más agresiva, o dejar que los precios se descontrolen por completo.

A continuación, impone una nueva y enorme ronda de impuestos a las empresas. El "impuesto mínimo" es en realidad un aumento encubierto, ya que se impondrá a las empresas con independencia de las deducciones estándar por inversión o I+D o cualquier otro gasto o desgravación general. Además, impone un nuevo gravamen del 1 por ciento a las recompras de acciones, una medida por la que la izquierda estadounidense lleva años haciendo campaña. Se puede argumentar a favor o en contra de esta medida -de hecho, con los elevados impuestos de sociedades, las recompras son una forma eficaz de devolver el dinero a los accionistas-, pero no hay duda de que quitará más dinero a las empresas y causará un enorme daño a Wall Street, que depende de ellas para devolver el dinero al mercado. Si lo sumamos todo, se trata de un enorme aumento del impuesto de sociedades. ¿El resultado? La inversión se verá perjudicada, la oferta de la economía se reducirá y eso hará que la inflación sea aún peor.

Por último, hará que la deuda se dispare. Como habría descubierto Rishi Sunak si hubiera seguido siendo canciller, aumentar el impuesto de sociedades suena fácil, pero el dinero generalmente no se materializa. Las empresas los sortean o se van a otra parte. Biden dará rienda suelta al gasto, pero los ingresos previstos nunca aparecerán, y el déficit subirá y subirá. La relación entre la deuda y el PIB de Estados Unidos ya ha alcanzado la alarmante cifra de 137 puntos porcentuales del PIB, y puede empezar a acercarse a los niveles italianos (actualmente 148 puntos porcentuales del PIB). Al ser la moneda de reserva del mundo, Estados Unidos probablemente pueda salirse con la suya. Pero no tiene sentido pretender que controle la inflación: eso no es lo que hace la deuda.

Al tomar posesión de su cargo, el presidente Biden heredó una economía que ya estaba sobrecalentada por el gasto desenfrenado de su predecesor, y que seguía luchando para hacer frente a la crisis de suministro que dejó la pandemia. Su vasto paquete de estímulo, como muchos economistas advirtieron en su momento, ha provocado el peor brote de inflación en cuatro décadas. Ahora planea redoblar ese catastrófico error. Su Ley de Reducción de la Inflación no hará nada para controlar los precios, sino que volverá a hundir la economía mundial.