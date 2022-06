Por una industria publicitaria sostenible

Como hizo Al Gore con su documental Una verdad incómoda sobre el cambio climático, desde Atresmedia queremos hacer reflexionar, en este caso sobre la sostenibilidad de nuestra industria, que empieza a ser insostenible por muchas de las acciones que sus players cometen, y que entre todos estamos permitiendo. Es responsabilidad de todos dejar de sostener lo que ya es insostenible.

No es sostenible estar en manos de algoritmos programados para que pasemos más tiempo en sus entornos, algoritmos que nos meten en burbujas y nos alejan de información veraz y plural.

No es sostenible vivir en una sociedad en un estado de permanente crispación, acrecentada por noticias falsas, antivacunas, terraplanistas, mensajes erróneos y controvertidos sobre la violencia de género Una sociedad polarizada permanentemente, que no es reflexiva porque los contenidos que le llegan están manipulados y no tienen ningún tipo de control.

La industria está entendiendo que 'esto ya no mola tanto' y que todos deberíamos competir con las mismas reglas, los mismos derechos y mismas obligaciones.

La transición digital y la irrupción de nuevos players digitales e internacionales no deben ser sinónimo de discriminación y de escenarios de competencia desequilibrados. Y eso está pasando.

También a nivel publicitario podemos decir que vivimos un momento de emergencia global: datos inflados, contenidos que traspasan cualquier límite y que perjudican a las marcas que tienen alrededor, uso fraudulento de los datos personales, contenidos para menores inadecuados y no señalizados, comunicaciones comerciales encubiertas Mil tropelías con el beneplácito del regulador que esperamos que cambien a futuro, pero que el mismo mercado publicitario puede empezar a sancionar y exigir de la forma más eficaz, por medio de su inversión publicitaria.

Desde Atresmedia, como una consecuencia del posicionamiento sostenible como grupo de comunicación, queremos hacer bandera de una publicidad sostenible, y sana para las marcas: queremos luchar por un mercado en el que no se respire toxicidad, ni fraude, en el que no haya engaño. Para ello trabajamos cuidando nuestros entornos, nuestra forma de emitir publicidad, haciéndolos sostenibles, para que las marcas puedan crecer sin sorpresas.

Nuestros 17 ODS comprometidos con una publicidad sostenible cruzan de manera transversal 7 grandes campos que aportan valor a la publicidad de las marcas y a toda comunicación comercial que se emite en este grupo.

Garantizar que no habrá bots, ni tráfico fraudulento. La publicidad siempre será vista, escuchada o clicada por personas de carne y hueso que ven contenidos y compran los productos y marcas que se publicitan.

Trabajar con métricas y kpi's oficiales, con datos de terceros y auditados. Sin métrica falsas, infladas, o no basadas en fuentes oficiales. Nuestros reportes se pueden mirar con las gafas que permiten ver la transparencia y la veracidad.

Crear un entorno autorregulado, con líneas rojas propias que no se deben cruzar y cumplir todos los controles regulatorios existentes. Es insostenible que vuestras marcas se vinculen a contenidos hostiles, a fake news, a tutoriales poco éticos o a emisiones que no protegen a menores.

Dentro de ese contexto controlado, generar contenidos éticos, premium y de calidad, profesionales, que sean brandsafe para las marcas y que garanticen que no hay sorpresas desagradables que contaminen la imagen de las que se vinculan a dichos contenidos.

Aseguramos una publicidad técnicamente impecable: que nunca un formato publicitario se autoinicie sólo, o que no tenga audio. Unido a la mejor viewability, el mayor completion rate, la máxima atención. Publicidad que trabaja tanto en la consecución de resultados a corto plazo como en la construcción de marca. Una publicidad confiable, extensiva, capaz de abarcar todas las etapas del funnel de conversión de una marca.

Continuar evolucionando hacia una publicidad digitalizada en todos nuestros medios, y que, además, cuenta con data propia, capaz de ofrecer soluciones basadas en el consumo de tv de los espectadores, permitiendo una cobertura incremental y nuevas opciones de segmentación, para poder llegar a ellos con publicidad relevante según sus gustos e intereses.

Somos sostenibles para las marcas a través de la innovación, la creatividad, la diversidad de formatos y públicos ofreciendo la posibilidad de llegar a coberturas masivas y, a la vez, diferenciarse del resto de marcas o mejorar la afinidad hacia determinados targets. No se puede generar cobertura sin un ejercicio deliberado de diferenciación como hace Atresmedia, con sus distintos medios, cadenas o tipología de programas. Llegar a audiencias masivas permite construir una cobertura sana, llegar a nuevos consumidores necesarios para crecer.Tantas opciones creativas y tantos perfiles a disposición de las marcas permiten diferenciarse de la competencia, eligiendo los medios y formatos adecuados, pudiendo escoger la estrategia de comunicación idónea.

Ofrecer una publicidad con el mejor servicio, más cercano, con profesionales expertos que acompañan y asesoran en todo el proceso. Una publicidad de persona a persona, con la garantía de que, si hay algún problema, no hay que hablar con Londres, Nueva York, Dublin o Palo Alto. Siempre habrá disponible un asesor con una atención personalizada. Un especialista en el medio y el anunciante que sabrá dar la respuesta adecuada en el menos tiempo posible.

Una industria audiovisual y un mercado publicitario sostenible deben ser nuestro máximo común a compartir. Un trabajo conjunto entre medios y mercado desde la confianza y la responsabilidad para emitir una huella de carbono neutra a nuestra sociedad. Una última reflexión: ¿Es sostenible seguir sosteniendo modelos insostenibles?¿O les exigimos que cambien?