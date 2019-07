Se habla de las horas extra, de la ministra Delgado en EEUU y del boicot "indepe" en las empresas

Acusan a una firma pública por las horas extra

Aunque aún no existe un control exhaustivo por parte de Trabajo, fichar para entrar y salir del trabajo es obligatorio desde mayo. Pues bien, cuentan que la entrada en vigor del registro obligatorio de la jornada laboral ya está generando conflictos. Un caso que ha llamado la atención es la acusación realizada por un sindicato de un presunto "truco" que utiliza una empresa pública para saltarse la normativa. Se trata de Isdefe, dependiente de Defensa, que ha sido acusada de recurrir a la bolsa de horas para no contabilizar y abonar las horas extra. Dicha bolsa de horas es un mecanismo legal en aras de facilitar la flexibilidad de horarios. El trabajador está más tiempo para resolver picos de producción y ese periodo lo recupera en momentos de menor carga. El problema es que, según los sindicatos, la empresa comandada por Francisco Quereda pone "muchas trabas" para que la plantilla pueda tomarse libre ese tiempo de más. "Eso genera que se pierdan muchas horas, que al pertenecer a la bolsa se pagan por la cuantía habitual y no como si fuera una hora extra", indica un representante sindical.

Los apuros de la ministra Delgado en EEUU

La pasada semana la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, estuvo de visita oficial en EEUU. Asistió a varios congresos y a una recepción privada por parte del embajador de España en el país, Santiago Cabanas. Cuentan que en dicho evento, Delgado pasó un momento de apuro motivado por una pregunta incómoda de un miembro de la embajada. Por lo visto el trabajador la preguntó directamente si creía que seguiría en el Gobierno de Pedro Sánchez. Dicen que el momento fue muy delicado y que el embajador acudió al rescate de la aún titular de la cartera cambiando de tema con inusitada rapidez.

Las empresas, tranquilas frente al boicot 'indepe'

La reciente ofensiva de la ANC contra las empresas consideradas no independentistas se concretó en la elaboración de un registro público de las firmas que sí apoyan los ditactod del procés. Pues bien, se comenta que este nuevo boicot no inquieta a la firmas que no comulgan con Quim Torra y los suyos. "Desde hace años hacen campañas en contra de cualquiera que reniegue del procés. Pero hasta el momento todos estos intentos no han afectado a nuestros ingresos en la región. Y si ha habido alguna caída ha sido compensada con un incremento de las ventas en el resto de España", explica en una empresa que no aparece en el listado elaborado por la ANC.