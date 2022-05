Biden puede provocar una recesión global

La industria se revitalizaría. Un New Deal ecológico pondría en marcha una revolución tecnológica, creando al mismo tiempo puestos de trabajo altamente cualificados y bien remunerados y abordando el cambio climático. Y las infraestructuras y la productividad se transformarían gracias a un mayor gasto público que invertiría décadas de abandono y declive. Al tomar posesión del cargo, el presidente Joe Biden y su camarilla de asesores ultrakeynesianos prometieron el programa económico más radical de cualquier presidente desde el New Deal de Franklin Roosevelt en la década de 1930. Con 2 billones de dólares prestados, impresos por la Reserva Federal, el alcance y la escala de su ambición no tenían precedentes.

¿Pero un año después? Oh, oh. Hace poco nos enteramos de que la economía norteamericana cayó un 1,4% en el último trimestre. Con una inflación del 8,5%, la más alta de los últimos 40 años, la economía se encuentra en la peor situación desde hace mucho tiempo. La verdad es que Biden heredó una economía perfectamente sólida de Donald Trump, y con la recuperación de la producción de la pandemia debería haber estado zumbando sin problemas por ahora. En cambio, su imprudente mal manejo de la economía, su gasto salvaje y sin control, y su creencia infantil de que se podía imprimir dinero en un auge sin ninguna consecuencia, corre el riesgo de desencadenar una recesión global.

No se puede cuestionar la magnitud de los planes de Biden al asumir el cargo. Inmediatamente puso en marcha un Plan de Recuperació de 1,9 billones de dólares que incluía un gasto masivo en infraestructuras y carreteras, en la prestación de servicios de guardería y en la recualificación y reciclaje de la mano de obra. Se enviaron cheques de estímulo a todos los ciudadanos estadounidenses, incluso si vivían en el extranjero. Se aumentaron los impuestos de sociedades, poco después de que se redujeran finalmente a niveles competitivos a nivel mundial, y se propuso un "impuesto a los multimillonarios" para reducir la desigualdad, al tiempo que se lanzaba un Nuevo Pacto Verde para hacer frente al cambio climático. Para sus animadores, era precisamente lo que EEUU necesitaba tras los años de Trump. De hecho, The Guardian argumentó que "Biden sienta las bases para una recuperación económica de EEUU que habría parecido impensable el año pasado, y que se sentirá en todo el planeta".

No era precisamente difícil ver lo equivocado que estaban. Escribí una columna en este periódico en abril del año pasado con el título "Se avecina la caída de Biden", pero no tengo ninguna pretensión especial de previsión. Mucha gente podía ver los problemas que se avecinaban, sobre todo el ex secretario del Tesoro de la era Clinton, Larry Summers. De hecho, siempre fue una mezcla muy latinoamericana y populista. Mucho gasto estatal, la mayor parte de él en compinches e intereses especiales, impuestos más altos para unos pocos enemigos bien seleccionados, enormes déficits y una avalancha de dinero impreso. En realidad, podría haber salido directamente de Argentina o Brasil en los años sesenta o setenta. ¿Y los resultados? No es muy sorprendente que sean más sudamericanos que norteamericanos. La inflación se sitúa en el 8,5%, el nivel más alto desde principios de la década de 1980, cuando hubo que subir los tipos de interés hasta niveles muy exigentes para volver a controlarla. La pasada semana se produjo una contracción trimestral de la producción, con un retroceso de la economía del 1,4%, y a menos que se produzca una rápida recuperación en los próximos tres meses, EEUU volverá a entrar en recesión.

Sin embargo, el gran problema es que se corre el riesgo de desencadenar también una recesión mundial. Hay tres razones para ello. En primer lugar, cuando EEUU se ralentiza, también lo hacen todas las grandes economías. Sigue siendo el principal motor de la demanda mundial, y aún más de la confianza. Con una recesión en ciernes, las empresas de todos los países del mundo reducirán sus inversiones en previsión de tiempos más difíciles, lo que afectará al crecimiento en todas partes. Además, exportará la inestabilidad financiera. Los mercados de bonos ya están agitados -el bono del Tesoro sigue siendo la referencia mundial con la que se valora todo lo demás- y nadie tiene una idea real de lo que hará la Fed a partir de ahora. Es casi seguro que seguirá subiendo los tipos de interés, para controlar la inflación, pero tampoco es descartable que haga una pausa tras el verano para evitar que la producción se desplome. Mientras esto sea así, los mercados monetarios de todo el mundo se verán agitados. Por último, todos esos dólares recién impresos están avivando la inflación en todas partes. Es cierto que la guerra de Ucrania ha hecho subir los precios de la energía, pero el estímulo de Biden fue la principal causa del aumento de los precios en todas las grandes economías, y no hay señales de que eso se vaya a controlar. En realidad, una recesión en EEUU suele ir seguida de una recesión global. Lo único que varía es la gravedad del colapso. No hay razón para pensar que eso haya cambiado.

La verdad contundente, y que su club de fans ultraliberales aún no han asumido, es que este es un lío totalmente creado por el propio presidente. Puede que Donald Trump haya sido personalmente odioso y no esté capacitado para liderar nada, pero le pasó una economía perfectamente respetable a su sucesor. Los recortes de impuestos y la desregulación habían restaurado algo de competitividad, la pandemia se había solucionado en gran medida y, con la reapertura de las empresas, la economía debería haber estado preparada para expandirse de forma constante durante varios años más. Biden podría haber echado una larga siesta cada tarde y todo habría ido bien. En lugar de ello, alentado por la izquierda del Partido Demócrata, se embarcó en una salvaje carrera de gastos y en un enorme aumento de la intervención estatal. Aumentó imprudentemente la demanda en un momento en que la oferta ya estaba limitada y la economía ya estaba saliendo de la pandemia. La crisis que ahora ha llegado, como era de esperar, es de su propia cosecha. Y el mundo entero está a punto de pagar un precio muy alto por sus errores.

Entidades Matthew Lynn Director ejecutivo de Strategy Economics Director ejecutivo de Strategy Economics