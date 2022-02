Alberto Núñez Feijoo, un pacificador

El viernes 18 de febrero los representantes de Más Madrid presentaron en la Fiscalía contra la corrupción el SMS que recibieron en su día y que decía así:

"Os hago llegar un caso grave de corrupción del hermano de Díaz Ayuso. Recurro a vosotros porque no sé cómo denunciarlo a Anticorrupción ni me puedo exponer personalmente. En el peor momento de la pandemia, abril de 2020, la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato de 1,5 millones para EPI (trajes de protección y mascarillas). Lo hizo la empresa Privet Sportive, de Daniel Alcázar, amigo de los Ayuso. Una empresa de calzado y confección que cambió su CNAE (actividad económica) días antes. Y cuando ingresó los pagos de CM hizo transfer por valor de 300.000 euros a Tomás Díaz Ayuso. El concepto de esas transfers es 'intermediación Comunidad de Madrid'. Pero si la intermediación ya sería delictiva, pagar un 25% del importe de un contrato significa que Alcázar es un testaferro de Tomás Ayuso. Es un delito [sic] y están intentando taparlo con facturas falsas, pero la transferencia no admite dudas. En vuestra mano está que no quede impune".

Conviene leer con atención esta denuncia anónima, pues contiene, casi textualmente, los términos en que se expresó Pablo Casado la pasada semana ante Carlos Herrera en la emisora de la COPE.

Pocos minutos después Isabel Díaz Ayuso negaba esos hechos en la misma emisora, y es que el jueves día 17 de febrero la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que el ataque que contiene ese SMS aquí reproducido se ha distribuido en todas direcciones desde la sede central del PP.

Por otro lado, el sábado 19 de febrero, dos consejeros madrileños, el de Hacienda y el de Sanidad, hicieron una detallada y convincente narración de todo el proceso administrativo del contrato, demostrando que no pudo haber ningún defecto ni ningún dedazo en el encargo de comprar una partida de mascarillas en China.

El precio de cada mascarilla fue de cinco euros, mientras las que compró (también en China) el Gobierno de Sánchez (Salvador Illa) costaron por unidad más del doble que las adquiridas por la Comunidad de Madrid. También aclararon lo que cobró el hermano de la Presidenta: fueron 55.000 euros y no como comisión, muy lejos de los 300.000 que le atribuía la denuncia y que le atribuyó Pablo Casado en la COPE.

Debo aclarar al lector que yo me creo todo lo que dice sobre este asunto Díaz Ayuso y nada de lo que afirma Casado.

Y si no me equivoco – y estoy convencido de que no me confundo- la crisis en que los machacas de Casado han metido al PP sólo se solucionará mediante un congreso donde se elija una nueva dirección pacificadora del PP, a cuyo frente ha de estar una persona de prestigio y experiencia. ¿Quién? Desde fuera y desde dentro del PP hay una persona no sólo capaz de pacificar el partido, también dispuesto a ganar las elecciones generales, llegar al Gobierno y hacer que España vuelva a la normalidad democrática, para lo cual Podemos y separatistas y demás enemigos de la Constitución han de sacar sus manos del Estado.

Esa persona se apellida Núñez Feijóo. Y ahora la gente sensata del PP tendrá que convencerlo para que se haga cargo del partido y acabe con esta locura.

