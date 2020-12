Se habla de los juguetes e Igualdad, los negocios de Canadell y las propuestas de Vox

Muy comentado fue el informe que publicó el Ministerio de Igualdad después del verano, titulado Publicidad y campañas navideñas de juguetes. En el sector causó gran sorpresa un dossier, en el que se llegaba a conclusiones tan extremas como que el uso del color rosa en este tipo de artículos constituía, por sí solo, un medio de "oprimir y reprimir" a las niñas. El documento pareció olvidarse pocas semanas después de su publicación, incluso por sus propios responsables. Sin embargo, lo cierto es que la titular de ese departamento, Irene Montero, planea volver a la carga mediante una acción de más alcance. Así, en el sector creen que se les convocará a una reunión en el Ministerio a partir del mes que viene. Apenas hay información sobre lo que Montero quiere tratar en ese encuentro, lo que genera inquietud en algunas firmas. "No sabemos hasta qué punto nos dejarán explicarnos o, lo que es peor, si nos convocan para anunciar medidas más expeditivas, como sanciones o limitaciones a la publicidad que, según sus criterios, consideren sexista", comenta una de las firmas afectadas.

La empresa de Canadell vuelve a la propaganda

Petrolis Independents, la empresa de gasolineras propiedad de Joan Canadell, mantuvo en los últimos meses un perfil bajo en cuanto a su participación en campañas de apoyo del procés. Sin embargo, la situación ha dado un viraje de 180 grados en cuanto Canadell ha dejado la Cámara de Comercio de Barcelona para presentarse a las elecciones de febrero en las listas de JuntsxCat. Ahora Petrolis aparece como uno de los patrocinadores (solo tiene cinco en total) del programa de TV3 Bricoheroes, un espacio supuestamente de humor no político en el que, sin embargo, la mayor parte de su contenido son parodias, cuando no ataques directos, dirigidas contra el resto de España. "No cabe duda de que Canadell ya está haciendo campaña por sus propios medios", comentan en círculos catalanes.

¿Cuál ha sido el partido más activo del Congreso?

Vox ha batido marcas en el Congreso durante 2020 al ser la formación que ha presentado más iniciativas parlamentarias. En total suman 1.337, por encima de las 1.255 propias del PP y aún más lejos de las 619 de Ciudadanos. Muchas han tenido un escaso recorrido (basta recordar la fallida moción de censura contra Pedro Sánchez), pero en el partido se muestran orgullosos con su hiper- actividad y aseguran que mantendrán el ritmo durante el próximo ejercicio.