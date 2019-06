DGT insiste en aumentar el castigo por conducir y usar el móvil

Pere Navarro, director general de Tráfico, ha señalado que la DGT quiere aumentar la sanción por el uso del móvil a 6 puntos (actualmente en 3 puntos), aunque no variará la actual cuantía económica de la infracción -200 euros- porque la DGT "no es partidaria" de ello y cree que ese importe es "razonable, una cantidad que a todo el mundo le duele". Eso sí, el texto del Código de la Circulación que incluye el aumento de retirada de puntos, tendrá que esperar al nuevo Gobierno. | Si conduces, no chetees', una campaña de CEA para salvar vidas.

Navarro, que ha defendido que "el permiso por puntos, creado en 2006, se ha de actualizar a raíz del cambio de circunstancias" en función de la seguridad vial, ha realizado este anuncio durante la presentación de la campaña de la operadora telefónica Orange de prevención sobre el uso del móvil al volante, en el que apela a la responsabilidad de quienes envían mensajes de WhatsApp a quienes en ese momento se encuentran conduciendo.

Durante el acto, Navarro ha indicado que, a lo largo de 2018, se impusieron en nuestro país más de 104.000 sanciones -de 200 euros y la retirada de 3 puntos- por el uso inadecuado del teléfono al volante. Y es que, como ha señalado el propio Navarro, consultar el móvil "se ha vuelto algo automático" dado que "creemos que todo en la vida es urgente, cuando muy pocas cosas en la vida lo son".

Navarro, quien no ha querido contestar a la cuestión de si alguna vez había consultado su teléfono al volante

-aunque ha llegado a admitir que "es una cosa que hacemos de forma inconsciente, casi como un acto reflejo"-, ha señalado, como objetivo de esta campaña, a aquellos padres y familiares que, aun sabiendo que uno está conduciendo, mandan mensajes a sus allegados: "pese a toda la buena intención del acto, éste puede generar un riesgo [si la otra persona lo lee mientras conduce".

Al respecto, la DGT recuerda que marcar un número en el móvil a una velocidad de 120 km/h supone recorrer aproximadamente 429 metros sin ver la carretera, una distancia equivalente a cuatro campos de fútbol. Por otro lado, escribir un mensaje supone conducir sin prestar atención a la vía unos 660 metros.

Campaña Orange

Enmarcada en la iniciativa de la compañía de telecomunicaciones Por un uso Love de la tecnología, la campaña busca sensibilizar sobre los perjuicios y riesgos del manejo de dispositivos cuando se va al volante, una práctica que, según la DGT, supone la primera causa de muerte en carretera, superando ya al consumo de alcohol y drogas. Y es que, según las estadísticas de Tráfico, la conducción distraída está detrás del 25% de accidentes y del 31% de los fallecidos en las carreteras españolas.

Pero en esta nueva campaña, se hace un llamamiento para que no se envíen mensajes de WhatsApp a quien se sabe que está conduciendo. "¿Por qué ponemos en riesgo a los que conducen intentando comunicarnos con ellos cuando sabemos que están en medio de un trayecto?"; ¿De verdad es necesario saber cuánto les queda para llegar a su destino o si se encuentran bien cada 5 minutos?", son algunas de las preguntas con las que Orange invita a hacerse a las familias, poniendo esta vez el foco en los padres y madres, ya que, según Orange, son éstos, muchas veces, aunque sin querer, "el origen de los accidentes de sus hijos".

'Whatsapp' a los hijos

La campaña se articula en torno a dos vídeos: uno de ficción en el que se ve a un joven recibir un mensaje, que mira después mientras está conduciendo, y las consecuencias de tal acto; y otro real, en el que Orange muestra a padres hablando por WhatsApp con sus hijos sobre varios temas personales. Al final, se pregunta al progenitor: '¿y si fuese ese mensaje el último que lee antes de un accidente mortal'?

Estos contenidos audiovisuales se complementarán en próximas semanas con campañas online y otros contenidos informativos con consejos y mensajes de expertos y educadores para reforzar el carácter didáctico de la iniciativa.