Los concesionarios denuncian presiones económicas de algunas marcas para vender más coches eléctricos e híbridos

Faconauto, la patronal de concesionarios de automóviles, ha denunciado que algunas marcas están trasladando a sus redes el problema derivado de las exigencias medioambientales de la UE que ha establecido que todos los vehículos que matricule cada fabricante en Europa deberán emitir de media 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido en 2021. | La automoción se prepara para un 'annus horribilis'.

Según Faconauto, estos fabricantes están imponiendo a sus concesionarios el cumplimiento de unas ventas de vehículos "medioambientales" mínimas que en caso de incumplir les penalizará económicamente al no cobrar los incentivos que dan todas las marcas anualmente.

Por otro lado, la asociación de concesionarios apunta que las matriculaciones de vehículos diésel de última generación tendrían que incrementarse en veinte puntos porcentuales el año que viene y triplicarse en el caso de los vehículos eléctricos para que nuestro mercado pueda cumplir con las exigencias medioambientales de la Unión Europea (UE).

La venta de coches diésel debe crecer para cumplir con Bruselas.

Jornadas País Vasco

Así lo ha indicado la patronal de los concesionarios, Faconauto, en el transcurso de la I Jornada de Automoción del País Vasco, donde también ha recalcado que, con la configuración actual de matriculaciones, casi ningún fabricante cumplirá los ambiciosos objetivos europeos. De esta manera, las marcas se enfrentan a multas de 95 euros por coche y por cada gramo de CO2 que rebase ese objetivo.

"En lo que va de año, las matriculaciones de modelos diésel han caído un 32,4%, suponiendo sólo el 27,5% del total"

En lo que va de año, las matriculaciones de modelos diésel han caído un 32,4%, suponiendo sólo el 27,5% del total. En paralelo, las emisiones medias de CO2 de los coches nuevos vendidos en nuestro país se han situado en los 118 gramos por kilómetro, lo que supone un 1,5% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Falta de lógica

Faconauto ha hecho también hincapié en la falta de lógica que supone el hecho de que se esté legislando contra el diésel y que, al mismo tiempo, el sector se vaya a ver obligado a vender muchos más modelos diésel de última generación, que emiten hasta un 20% menos CO2 que los de gasolina, para cumplir con los objetivos establecidos por la UE.

En este sentido, la patronal ha indicado que ni la implantación ni la producción del vehículo eléctrico es todavía suficiente como para que pueda ayudar a las marcas de manera clara a cumplir con lo que establece Europa, por lo que tendrán que apoyarse obligatoriamente en otras tecnologías.

"Se están queriendo acelerar los procesos sin que ni la tecnología ni los compradores estén preparados", dice el presidente de Faconauto

"Se están queriendo acelerar los procesos sin que ni la tecnología ni los compradores estén preparados. Los ambiciosos límites establecidos por la UE son un intento de acelerar la llegada de una movilidad descarbonizada, objetivo que compartimos en el fondo, pero no en la forma. Nos falla el calendario, porque, para cumplirlos, hoy en día el vehículo eléctrico por sí mismo no es la solución, ya que no está suficientemente extendido, lo que nos llevará tener que apostar de nuevo por el diésel de última generación. El resultado es la confusión de los compradores y el retraimiento del mercado", ha manifestado Gerardo Pérez, presidente de Faconauto.

En este entorno, Faconauto ha desvelado las presiones que están recibiendo algunos concesionarios para que cumplan con unos objetivos comerciales vinculados a que cumplan con el "mix" medioambiental.

"Algunos fabricantes están trasladando el problema a los concesionarios imponiendo sanciones, lo que nos parece una gran injusticia"

"Los concesionarios estamos colaborando con las marcas para ver cómo podemos alcanzar un "mix" de matriculaciones que nos permita dar respuesta a las exigencias medioambientales que nos llegan de Europa. Sin embargo, algunos fabricantes están trasladando el problema a los concesionarios imponiendo sanciones si no cumplen con ese "mix". Nos parece una gran injusticia y pedimos que, por lo menos, se negocien esos objetivos. Las marcas que no quieran hacerlo se encontrarán con la oposición frontal de los concesionarios", ha recalcado Gerardo Pérez.

2.219 concesionarios

Faconauto es la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas de turismos y maquinaria agrícola presentes en el mercado español. Representa los intereses de 2.219 concesionarios, entre los que se encuentran los de las principales marcas de maquinaria agrícola.

El sector da trabajo además a 3.642 empresas del segundo nivel de distribución (agencias y servicios oficiales), lo que totaliza más de 5.861 pymes de automoción. Estas empresas generan 162.434 empleos directos, una facturación de 46.240 millones y representan el 3,2% del PIB.