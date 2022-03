La fragmentación y complejidad administrativa de los fondos europeos obstaculizan su ejecución

Empresas y CCAA reconocen que, aunque de forma tímida, comienzan a llegar las primeras partidas de los fondos Next Generation. Sin embargo, coinciden en que la fragmentación que ha hecho el Gobierno central de los mismos complica su tramitación para llevarlos a proyectos realmente necesarios y la "maraña administrativa" para su acceso desincentiva a las compañías a la hora de solicitarlos.

Esta es una de las conclusiones expuestas por los participantes de la mesa de debate celebrada este martes en la 'Jornada Next Generation Madrid' en el Hotel Westin Palace de Madrid. Participaron en el coloquio Carlos Aguilera, director comercial de empresas de la territorial Madrid Sur de CaixaBank; José Casas Marín, director general de RRII y Regulación de Endesa; Albert Triola, director general de Oracle España; Mariano González Sáez, viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura de la Comunidad de Madrid; Miguel Garrido, presidente de CEIM; Tomàs Font, director General de Wolters Kluwer Tax & Accounting España; y Pedro Gómez, director de desarrollo 'Next Gen' Ferrovial Construcción.

El viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Mariano González, destacó que el Gobierno central ha fragmentado los fondos "hasta le extenuación", impidiendo tener una "visión global" de lo que se pretende hacer con ellos. "Se nos dan las propuestas demasiado cerradas a la hora de tener margen de maniobra para distribuir los fondos para las necesidades que tienen las regiones", apuntó. Desde su puesto, asegura que los Next Generation aún no están en marcha, necesidad a la que urge en un momento de "emergencia económica" potenciada por los efectos de la invasión rusa a Ucrania. Bajo este contexto, dijo que los fondos deben ser reformulados para que frenen el impacto a familias y empresas ante la creciente inflación y el alza del precio de las energías. A pesar de los obstáculos para la llegada y reparto de los fondos, González destacó que desde su Administración la obligación es de responsabilidad y diligencia para que no se desperdicie ni un euro.

El presidente de CEIM, Miguel Garrido, con una visión más cercana a la empresa, dijo que, bajo su punto de vista, la Administración central ha errado en dos asuntos. De un lado, ha evitado crear un organismo independiente en la gestión de los fondos para diseñar un modelo acorde a las necesidades del tejido productivo, como sí han hecho otros países de la UE y, de otro, criticó que la "maraña administrativa" para acceder a estas ayudas es una "barrera insalvable" que va a desincentivar a las compañías a su demanda ante la "tortura" que supone afrontar su tramitación.

Asimismo, Garrido pidió a las distintas Administraciones poner "la menor regulación posible" a los fondos para ser ágiles y que no se diluyan. "Las empresas estaban ya en una situación difícil con la pandemia y la inflación, pero la crisis rusa ha provocado una emergencia, debemos pensar a lo grande para intentar salvar los muebles porque no tenemos otra bala", dijo. Estas ayudas, consideró, deben impulsar a las compañías a dar el salto para mejorar el mal endémico de la economía española: la baja productividad.

Precisamente, este martes se lanzaron las primeras ayudas para que las pymes impulsen su digitalización. Albert Triola, director general de Oracle España, urgió a la necesidad de llevar a estas empresas el beneficio que la tecnología puede aportarles para eficientar procesos y que se puedan dedicar a crear valor. Oracle anunció la apertura de una región cloud en España para que la soberanía del dato se cumpla y resida en el país que va a ayudar a que las compañías puedan beneficiarse de esta tecnología. Triola explicó que el modelo de la nube permite que las empresas dediquen recursos a lo que les aporta valor en su modelo de negocio. "Tener un equipo dedicado a hacer tareas repetidas no aporta valor y todas las firmas dedican muchos recursos a eso. Nosotros les permitimos automatizar procesos para que dediquen sus recursos a aportar valor", señaló. El directivo señaló que las startups son las que tienen más claro este modo de funcionar y prueba de ellos es que de los once unicornios españoles, ocho tienen la gestión con Oracle. "No dedican recursos a tecnología, sino a crear valor, eso hace falta llevarlo a las pymes", dijo.

Tomàs Font, director General de Wolters Kluwer Tax & Accounting España (compañía líder en desarrollo de soluciones de software, información y servicios para despachos profesionales y empresas a los que ofrece un servicio global de diseño, desarrollo y personalización de herramientas integrales de software) apuntó la urgencia de impulsar modelos de regulación en la parte energética porque las compañías están sufriendo mucho por los costes. Para Font, los fondos son ayudas a compañías con un proyecto claro orientado al crecimiento. En el caso del kit digital que se ha abierto este martes, destacó que las firmas deben tener en su objetivo precisamente crecer para hacerse fuerte. La empresa que encabeza da servicios a la mitad de los despachos profesionales de España en el ámbito contable, fiscal y laboral y, para el directivo, las cuatro características la supervivencia de una compañía son orientación al crecimiento, modelo colaborativo, productividad y resiliencia.

Papel de la banca

Carlos Aguilera, director comercial de empresas de la territorial Madrid Sur de CaixaBank, aportó la visión del sector financiero para hacer llegar los fondos a empresas, pymes y autónomos. Aguilera recordó que la banca ya demostró en pandemia que son un motor para acelerar y amplificar los proyectos que la Administración pone en marcha para las empresas, como se hizo con los avales ICO, y con los fondos quieren seguir jugando el mismo papel. "El reto es intentar que los fondos sean un éxito, que lleguen al mayor número de empresas, pymes y autónomos que los necesiten", dijo. Desde CaixaBank, relató, que se está apoyando a la difusión de las ayudas aplicando la capilaridad que tienen en los territorios, también en oficinas, y han puesto en marcha una plataforma en internet en la que se está condesando todo lo que cualquier empresa necesite para informarse, para beneficiarse de un asesoramiento especializado que le pueda ayudar a completar esa solicitud. Además, aseguró que CaixaBank también está para financiar no solo el anticipo de las subvenciones, sino para complementar las ayudas y hacer que tengan un efecto multiplicados. "Desde el inicio de marzo ha habido un repunte en el número de usuarios que usan la plataforma, con más de 120.000 y más de mil operaciones materializadas", señaló.

Por su parte, José Casas Marín, director general de RRII y Regulación de Endesa, apuntó que la crisis bélica de Rusia ha puesto de manifiesto la necesidad de independencia energética ya que depender del gas de terceros países pocos fiables se ha traducido en una escalada de precios. "Esto pone en valor la utilidad de los fondos que, en el caso de España, el 40% se dirigen a transición energética y 28% a digitalización", dijo. Casas aseguró que desde Endesa han presentado proyectos para acelerar la transición energética, ya que los fondos son una oportunidad para pasar de una economía basada en combustibles fósiles a la electrificación basada en energía renovable. "Endesa dirige su plan de inversiones en un 40% a energía renovables y en otro 40% a digitalización de la red de distribución para facilitar la penetración de la energía renovable. Tenemos una serie de proyectos que con subvenciones podremos avanzar en ellos", dijo.

Además, explicó que a través de la red comercial se está facilitando a los clientes inversiones en autoconsumo y con las ciudades participan en electrificar el transporte público. "Ya empezamos a ver que hay asignación de fondos, especialmente de las CCAA, aunque aún falta la parte de asignación centralizada", dijo. Según Casas, una gran parte de los fondos (el 80%) se van a gestionar de forma generalizada y se irán yendo a las CCAA que más facilidad den a la agilización de la tramitación administrativa. "Estamos teniendo grandes problemas para autorizaciones administrativas para los puntos recargas. De los casi 3.000 puntos de recarga que tenemos en España, solo el 60% está activo porque el resto están en autorización administrativa, que puede durar más de un año. Los fondos se irán donde las Administraciones más fácil lo pongan", aseveró. Bajo su visión, de los 70.000 millones de euros en subvenciones, se han asignado muy pocas. "Ya empezamos a tener convocatorias, pero va a ser muy importante la facilidad y flexibilidad de las CCAA para traer ese dinero que las empresas vamos a canalizar", dijo. Según casas, la guerra de Rusia va a anticipar esa independencia energética. "Los consumidores deberían buscar alternativas más económicas como el autoconsumo o la electrificación de la calefacción, son soluciones tecnológicas que existen pero tenemos que dar tiempo para invertir en casas y empresas. Estos fondos deben hacer que los consumidores empiecen a pedir subvenciones para cambiar a movilidad y calefacción eléctrica", apuntó.

Por su parte, Pedro Gómez, director de desarrollo 'Next Gen' Ferrovial Construcción, señaló que la coyuntura energética que se está viviendo está traccionando el interés del sector privado en acceder a los fondos, especialmente en el ámbito de la rehabilitación, que implica a grandes tenedores, pero también a comunidades de propietarios y particulares. Como ejemplo, Gómez señaló que antes se rehabilitaban 3.000 viviendas al año y el objetivo actual es que alcancen las 300.000. A su juicio, el ahorro energético que permite una rehabilitación supera la desventaja del mayor coste de los materiales: "ejecutar estos proyectos a su vez tiene un impacto grande en la reducción de la demanda energética, puede crecer el coste de materiales, pero el coste de la energía es muy alto", dijo. Bajo este aspecto, cree que la escalada de los precios de la energía reactivará la demanda de rehabilitaciones.

José Casas (Endesa) aseveró al respecto que las subvenciones para la rehabilitación no son despreciables ya que el 10% de los fondos, unos 6.700 millones, son para eso, y alcanzan entre el 40% y el 70% del coste de la obra en función del grado de eficiencia energética al que se llegue.

La importancia del software

Tomàs Font, de Wolters Kluwer Tax & Accounting España, respecto a cómo pueden ayudar los procesos de software a las pymes, apuntó que el software está hecho para hacer más productiva a la compañía. "Estamos en esa transición a la nube que pone de manifiesto otras ventajas, dedicarnos a lo esencial de la firma para ganar dinero", dijo. Font señaló que el software está para sumar. "Estamos muy cerca de las pymes y fomentamos que, con su asesor fiscal, contable y laboral trabajen de forma estrecha porque le puede llevar a tomar mejores decisiones en el ámbito tributario y tener mejor caja", relató.

Carlos Aguilera (CaixaBank), al respecto, añadió que las pymes se van a llevar el peso de los fondos y ese asesoramiento va a ser clave, ya que en el ámbito de la digitalización, las ayudas más allá que para crear una página web, también entran en materia de ciberseguridad o facturas electrónicas, algo que se hace cuesta arriba a la hora de ejecutar por parte de las empresas. Triola, de Oracle, matizó que los fondos van a ayudar a las pymes a su desarrollo tecnológico, pero no lo pueden hacer todo, los empresarios también deben incorporar la formación.

Por su parte, el presidente de CEIM reseñó que todo el esfuerzo en ayudas no vale de nada si las empresas no son capaces de formar adecuadamente a las personas que van a liderar los cambios. "Las empresas son conscientes de que deben hacer un esfuerzo para transformarse y ser competitivas porque si no, no sobreviven", añadió.