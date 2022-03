Lasquetty pide a Sánchez que reordene los fondos Next Generation para frenar las consecuencias de la crisis

El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha pedido este martes al Gobierno de España que reordene los fondos Next Generation con otro modelo de gestión más participativo y menos teledirigido, con el fin de evitar las consecuencias de la crisis económica provocada por los efectos de la invasión de Ucrania y por la alta tasa de inflación. En las jornadas Next Generation organizadas por el eE, Lasquetty también ha solicitado al Ejecutivo que aclare de una vez por todas a quién le corresponde pagar el IVA del desarrollo de los fondos, impuesto por el que Madrid detrae de estas ayudas que ascienden a 2.100 millones, algo más de 200 millones de euros. No obstante, este martes, Madrid ha dado a conocer el dato de crecimiento económico de la Comunidad, dato que se eleva al 6,5%, un punto y medio más que la media nacional.

El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid ha empezado su intervención abordando abiertamente los fondos Next Generation, siendo muy crítico con la gestión que Pedro Sánchez está haciendo de los mismos.

En opinión del consejero, para que estas ayudas europeas tengan impacto real es esencial tener en cuenta el tejido empresarial y las necesidades y la realidad del mercado.

"La administración pública no debe arrogarse la facultad de decidir por todos"

Subraya Lasquetty que esas necesidades siempre estarán en función del perfil de los territorios, por lo que no pueden repartirse los fondos con un criterio homogéneo. Señala el dirigente madrileño que la administración pública no debe arroguarse la facultad de decidir por todos.

"La pandemia -indica Lasquetty- demostró que es necesaria la participación. Las ansias de planificador son erróneas. Y el Gobierno ha hecho lo contrario, ha centralizado, ha actuado a espaldas de las empresas y de las comunidades autónomas".

El temor a un Plan E

Y el resultado -coligen- "es una planificación que ignora las necesidades de los consumidores", poniendo así "en riesgo la utilidad de los fondos". De no utilizarse adecuadamente -advierte el consejero-, "tendremos un plan E". Y es que, remarca, uno de los mayores problemas de la gestión de estos fondos "es la opacidad, la falta de certidumbre. Y eso es negativo para las empresas".

"Solo hace una semana se ha publicado en el BOE la creación de un registro para un Perte"

"Hoy -explica Lasquetty en su relato- no sabemos dónde y cómo presentar proyectos". De hecho, "solo hace una semana se ha publicado en el BOE la creación de un registro para un Perte", con seis pertes ya anunciados.

Tanto es así -observa el dirigente madrileño-, que "se nos han asignado más de 69.500 millones de euros, de los cuales, casi 50.000 van a ser gestionados directamente por el Gobierno de la nación, y de estos sabemos que se van a utilizar en proyectos de interés, aunque otros son más dudosos". Sin embargo "no vemos suficiente diligencia, rapidez y suficiente eficiencia de su puesta en marcha en las empresas, tanto en pymes como pequeñas y medianas empresas", apunta.

Subraya Javier Fernández Lasquetty que, el resto de los fondos, 21.000 millones de euros, son los que el Gobierno decidió pasaran a través de las Comunidades Autónomas, los cuales también presentan mucha incertidumbre.

El IVA de los fondos

Y es en esa gestión cuestionada por la Comunidad de Madrid donde se distingue otro problema. Se trata del pago del IVA que se desprende del desarrollo de los fondos Next Generation. Sobre este asunto, el consejero de Hacienda de Madrid eleva nuevamente la incertidumbre, y señala que hay unos ministerios que dicen una cosa, y otros otra. Y en esa laguna tan poco aclarativa, la Comunidad de Madrid se deja 200 millones de euros adicionales, explica.

"Solo ha llegado el 2% a la economía real, frente al 30 y el 25% respectivamente, como sucede con Portugal o Francia"

Lasquetty identifica otro de los atascos de la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez centrado en pulverizar, trocear los fondos "en más de 200 subproyectos diferentes, cada uno de los cuales está definido por el Gobierno de la nación", teniendo un efecto poco transformador, con fondos que llegan tarde, hasta el punto de que solo "ha llegado el 2% a la economía real, frente al 30 y el 25% respectivamente, como sucede con Portugal o Francia".

Recuerda Lasquetty -desmintiendo así que la culpa de esta mala gestión se atribuya a la velocidad de las CCAA- que las administraciones regionales como la de Madrid, lo que hacen es poner en marcha las licitaciones cuando llegan las partidas, "pero no podemos hacer nada distinto, porque si no hacemos eso, no podemos aplicar esos fondos". Y eso -reconoce- "resta capacidad de impacto y transformación".

Frente a este nuevo escenario económico, remarca el consejero de Hacienda que todo el panorama "está cambiando sustancialmente, y a las dificultades que soportamos tras la pandemia se le suman los efectos de la invasión, con escaldada de precios, y del gas fundamental".

Y en ese contexto, defiende el consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso- "vamos a mantener nuestro modelo de libertad y de impuestos bajos, de certidumbre, y de que no haya desfases e inseguridad jurídica".

Y eso, recalcó, "lo vamos a ver con el crecimiento de la economía de Madrid, realmente notable, lo que podría acelerar el crecimiento económico". Concretamente el dato ofrecido por la Consejería se eleva al 6,5%, un punto y medio más elevado que la media nacional.

A pesar de todas las barreras de Sánchez, dice el consejero, "vamos a actuar con responsabilidad", pese a que atravesamos un momento delicado con una guerra, y necesitamos estar a la altura, y no podemos permitirnos que los fondos sean una oportunidad perdida".

Redirigir los fondos para que sean útiles

Por eso -explicó Lasquetty-, "Ayuso ha pedido que el Gobierno redirija los fondos europeos para amortiguar las consecuencias del coste de la energía", razón por la que hay que "aprovechar los fondos para acciones que compensen y no tengan impacto negativo en la economía". Sostiene Lasquetty que Madrid tiene lla responsabilidad de "utilizar bien cada euro".

En esta intervención, Javier Fernández Lasquetty también anticipó la tramitación en la Asamblea a partir de este jueves de la Ley de Mercado Abierto.