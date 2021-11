Fondos Next Generation EU: el sector privado se inquieta ante la falta de concreción

Los Fondos Next Generation EU han generado expectación y esperanza tanto en las administraciones públicas como en el sector empresarial. Mientras informaciones del Ministerio de Haciendo a las que ha tenido acceso eE afirman que el 63% del Fondo 'Next Generation' está ya autorizado y el 33% asignado, distintos actores han hablado en las últimas horas de falta de coordinación con las autoridades regionales.

"No entendemos que no se estén coordinando con las comunidades autónomas." Así de tajante se mostraba Fernando López Miras, presidente del ejecutivo de la Región de Murcia, durante la celebración el pasado lunes de Next Generation Murcia, unas jornadas organizadas por El Economista dentro del marco de su ciclo de conferencias sobre las ayudas europeas."No entendemos que no conozcamos todavía cuáles son los criterios de reparto", continuaba López Miras, "o cuál es la cuantía de los fondos que corresponden a cada comunidad autónoma".

En la misma línea se expresaban los grandes empresarios murcianos, que esperan los fondos y, sin embargo, afirman empezar a perder la esperanza debido a la tardanza y a la falta de concreción por parte del Gobierno Central.

Aunque el ánimo generalizado es positivo en lo que se refiere a esta inyección de fondos, la más importante en la historia de la Unión Europea, muchos temen entrar en 2022 sin que las ayudas lleguen a sus destinatarios.

Movimientos para coordinar el reparto de los fondos

Si bien los grandes números sí han sido anunciados, lo cierto es que no se ha concretado aún qué porcentaje de dichos fondos irá a parar a cada Comunidad Autónoma. Asimismo, los criterios, aunque aparentemente marcados por el Marco aprobado por la UE (transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género), y definidos en las políticas palanca que componen el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado por el Gobierno, no son algo tangible, especialmente para las convocatorias de concurrencia abierta.

A pesar de las diferencias, los gobiernos de las distintas comunidades autónomas trabajan para acoplar y coordinar sus esfuerzos con las autoridades competentes. En ese sentido, solo en la última semana comunidades como Murcia o Canarias publicaban acuerdos y resoluciones destinadas a agilizar procesos y coordinar con la Administración General del Estado acciones para facilitar el acceso y distribución de los fondos europeos. En este mismo período de tiempo Cantabria hacía público su Convenio de Colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. También Andalucía anunciaba la disposición de publicar un convenio similar con la misma autoridad ministerial.

Las ayudas, en números

A España le corresponden 140.000 millones repartidos entre subvenciones (72.700 millones), que son prácticamente a fondo perdido, y préstamos (67.300). Estos fondos se tramitarán a través de los Presupuestos Generales del Estado, y podrán recibirse entre este año y 2026.

En los próximos años (2021-2023) España podrá recibir transferencias del programa Next Generation por una cantidad máxima de 71.604 millones de euros mediante dos instrumentos de inversión: El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el React-EU

En los PGE de 2021 se ha incorporado una primera partida de 26.634 millones, la cantidad que el Gobierno espera recabar en este ejercicio: 24.198 millones a través del MRR y 2.436 del fondo React-EU, lo que supone el 37% del total de fondos reservados para España. Por el lado de los MRR los fondos servirán para la ampliación del techo de gasto de los PGE sin incurrir en déficit, y su reparto se hará a través de los diferentes Ministerios. En cuanto a los fondos de React-EU, su canalización será a través del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), y se gestionará directamente por el Ministerio de Sanidad.

De los MRR computados en los PGE de 2021 un 55% (13.405 millones) serán gestionados por el Estado, y el 45% (10.793 millones) por las Comunidades Autónomas.

En cuanto a los React-EU, que ascenderán a 12.436 millones de euros de aquí a 2023, el 20% lo gestionará el Estado (son los 2.436 millones incluidos en los PGE de 2021) y el 80% lo administrarán las Comunidades Autónomas.