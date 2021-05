Este es el motivo de por qué las aerolíneas españolas no bloquean el asiento del medio en un avión

Desde que las compañías aéreas volviesen a recuperar parte de su actividad precovid, la inmensa mayoría de ellas optó por excluir el asiento central de cada fila para permitir así mayor distancia ente un pasajero y otro. Sin embargo, en lo que respecta a España, este fenómeno apenas se ha visto en las aerolíneas con el intento de que muchos vuelos vayan al 100% de su capacidad sobre el límite establecido.

En vistas a que este verano se vuelva a incrementar la demanda de vuelos nacionales e internacionales, las diferentes compañías ya preparan sus ofertas así como sus condiciones donde se determina qué medidas sanitarias ofrecen para sus vuelos. Una serie de factores donde en las aerolíneas españolas apenas se aprecia que limiten un asiento de cada tres (el del medio), tal y como recoge Business Insider.

Todo pese a que un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ya comprobó que bloquear el asiento central ayudaba a disminuir el riesgo de contagio durante un vuelo (la exposición se reduce de un 23 a un 57%). Un experimento que vino a demostrar las recomendaciones que ya habían tomado la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), cuando la pandemia obligó a limitar el número de vuelos.

Las diferentes asociaciones recuerdan que solo es obligatorio en pasajeros el uso de la mascarilla

Y es que radica, precisamente, en el hecho de que sea una recomendación y no obligación, el motivo por el que las aerolíneas españolas no han suprimido este asiento. "La normativa no obliga a bloquear ningún asiento. Lo que se apunta es que, siempre que sea posible, se procurará la distancia de seguridad y si no es posible el pasajero deberá llevar mascarilla, lo que es obligatorio", señalan desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

Un factor que se defiende por un estudio de Airbus donde se muestra que los sistemas de ventilación en cabina proporcionan más protección a los pasajeros que el hecho de que dos personas estén separadas en 1,8 metros. "La probabilidad de contagio a bordo es de 1 por cada 27 millones de pasajeros. Existe el doble de probabilidad de acertar la primitiva que de contagiarte en un avión", remarcan desde ALA.

Los viajeros no parecen dispuestos a asumir el coste de que el 33% de los asientos vayan vacíos

Ya con vistas al verano, tampoco se espera que esta medida afecte a una menor demanda por parte de los consumidores. Un bloqueo del asiento central que no aparece entre las grandes reivindicaciones de los pasajeros, ya que se entiende que estos prefieren otras medidas a un mayor espacio o a asumir el sobrecoste de que uno de cada tres sitios vayan vacíos.