Madrid Central no multará estos días pero podría activar las sanciones con efecto retroactivo

Madrid Central, la que fuese la medida estrella de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento se encuentra inmersa en un mar de dudas. Pese a que el Tribunal Supremo ha ordenado la inhabilitación de este servicio de control de vehículos, la suspensión no tiene porqué llevarse a cabo hasta dentro de dos meses. Es por esto, y ante la incertidumbre legal con las sanciones del propio consistorio que ahora dirige José Luis Martínez-Almeida, por lo que se han aplazado las multas... aunque podrían llegar en cuanto la justicia determine que el Ayuntamiento puede seguir penando a los coches y motos que se salten y hayan saltado la normativa medioambiental.

¿Qué pasa con Madrid Central? Esa es la pregunta que en estos momentos se hacen millones de madrileños, así como todos los ciudadanos que visitan la capital ya sin estado de alarma que restrinja la movilidad de por medio. Pero esta duda también ha llegado incluso al propio Ayuntamiento, hasta el punto de que se ha elevado una consulta al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para saber qué hacer con su servicio mientras pasan los meses para que sea definitiva su desaparición.

Una fecha con límite en la primera quincena de julio, tras el fallo del Supremo contra el recurso de Ecologistas en Acción que había tratado de impedir el fin de Madrid Central (obligado por la denuncia del PP, tras detectar fallos en la memoria económica presentada por Carmena). Mientras el actual consistorio, de coalición del PP con Ciudadanos, prepara Madrid 360 lo que será su sustituto además de elevar medidas por toda la capital, esta es la situación del sistema en estos momentos.

Las cámaras actualmente vigilan pero no multan

Pese a que Almeida, en un primer momento, había dejado claro que Madrid Central seguía en vigor hasta llegado el plazo de dos meses que el Supremo da para la aplicación de la ley, por ahora las cámaras de la capital vigilan pero no multan. Es decir, no elevan sanción alguna a todo ciudadano que salte la normativa ambiental, aunque no se descarta que esta pena pueda llegar en el futuro.

Esto se debe a que el Ayuntamiento ha paralizado las multas, mientras espera la respuesta del TSJM sobre si éstas tienen garantías legales que las soporten durante estos días. De esta forma, si en próximas fechas los tribunales determinan que las sanciones tienen validez se podría dar la situación de que se aplicasen penalizaciones con efecto retroactivo.

Se recomienda actuar como durante los dos últimos años y medio para evitar sustos de una multa que llega en el futuro

Esto es, un conductor con un coche B puede pasar en estos momentos los límites de Madrid Central sin que reciba la 'receta' en su casa a corto plazo. Pero si el Supremo viese garantías legales a las multas hasta que decaiga totalmente el servicio, podría llegar la multa a posteriori con el correspondiente susto que supone.

Una duda por la que se recomienda seguir actuando como durante los dos años y medio de vigencia de Madrid Central y así evitar sorpresas futuras. Además, una vez el TSJM se pronuncie, su alegato servirá como base para todas las reclamaciones que se puedan dar de las sanciones que se han venido poniendo en la capital.