La cuarta ola del Covid-19 evoluciona de manera dispar entre CCAA: ¿Qué pasará con el estado de alarma?

Paco Vega Madrid

La cuarta ola del coronavirus está teniendo una evolución dispar entre las comunidades autónomas. Mientras el País Vasco firma la incidencia acumulada más alta del país, con 514 casos por cada 100.000 habitantes, la Comunidad Valenciana solo suma 40 casos cada 100.00 habitantes. Una evolución dispar, que podría llevar hacia una prorroga del estado de alarma por territorios concretos. Una posibilidad que la Constitución Española permite.

El Ministerio de Sanidad notificó el jueves 10.814 nuevos casos de covid-19 y un crecimiento de la incidencia acumulada a 14 días hasta 232,55 casos por cada 100.000 habitantes. Un aumento respecto a los datos del miércoles que lleva al país a una situación de casi riesgo extremo, que se establece cuando la incidencia acumulada se sitúa en los 250 casos.

A pesar de esta situación, la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, se mostró positiva ante la evolución de la pandemia durante la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles, sobre todo, atendió a los datos de incidencia acumulada a siete días que, según los datos del jueves, se sitúa en los 108 casos. En el mismo sentido, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dijo en la rueda de prensa del lunes la buena evolución de la pandemia: "No se está produciendo el efecto de Semana Santa. No es un efecto excesivo, es menor. El número de casos nuevos se esta progresivamente estabilizando. La cuarta ola no es de la envergadura de la segunda y la tercera".

Incidencia acumulada y presión hospitalaria por comunidades Autónomas

A pesar de esta valoración general positiva, no se puede extrapolar a todos los territorios. Lo cierto, lo que más están destacando los expertos sobre la cuarta ola del coronavirus es el desarrollo diferente que está teniendo según comunidades autónomas, como reflejan los siguientes datos.

Así, hay siete comunidades autónomas que se encuentran en riesgo extremo, es decir, una incidencia acumulada de más de 250 casos por cada 100.000 habitantes. En concreto, son País Vasco (514 casos), Navarra (416,8), Madrid (398,7), Aragón (268,2), La Rioja (256,6), , Cataluña (256,3) y Andalucía (251,3). También se encuentran n esa franja las ciudades autónomas de Ceuta (363,4) y Melilla (451,3).

Mientras, las comunidades autónomas que menos incidencia acumulada están registrando son: Comunidad Valenciana (40), Baleares (59), Murcia (66), Galicia (93), Extremadura (132), Canarias (135) o Asturias (170).

Respecto a la presión hospitalaria en las unidades de cuidados intensivos, también son siete las comunidades que siguen bajo presión extrema, por encima del 25 %. En concreto, son por Madrid (44,8 %), La Rioja (39,6 %), Cataluña (36,64%), País Vasco (33,26%), Castilla y León (27,00%), Navarra (25,55%) y Aragón (25,43%).

El País Vasco pide prorrogar el esto de alarma

El País Vasco es la comunidad autónoma que peor datos de contagios está registrando en la cuarta ola de la pandemia del coronavirus. Así, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido por carta al presidente Pedro Sánchez que prorrogue el estado de alarma más allá del 9 de mayo para poder mantener las medidas para evitar la propagación de la covid-19 con las necesarias garantías jurídicas.

Según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno Vasco, la misiva fue remitida este pasado jueves y en ella Urkullu transmite a Sánchez que la legislación ordinaria actual o las decisiones que se adoptan en el Consejo Interterritorial de Sanidad "no tienen garantías jurídicas suficientes" para poder proseguir con las restricciones que eviten el contagio.

¿Un estado de alarma solo en determinadas comunidades autónomas?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, mantiene la intención del Ejecutivo de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo si las condiciones sanitarias lo permiten. Así, el Gobierno ha recordado a las comunidades autónomas que con la la legislación ordinaria y el aval judicial se pueden realizar restricciones a la movilidad, confinamientos localizados y controlar los horarios de hostelería y comercio.

No obstante, ante la desigual evolución de la pandemia en los diferentes territorios del país, la Constitución Española permitiría decretar el estado de alarma en una comunidad concreta del país. En concreto, el apartado 2 del artículo 116 de la Constitución dice que el decreto del estado de alarma "determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración".

Esta posibilidad ya tuvo lugar el pasado 9 de octubre, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretó el estado de alarma en la Comunidad de Madrid para poder mantener el confinamiento perimetral, al negarse la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a pactar una fórmula legal que preservara el cierre ordenado por el Ministerio de Sanidad y anulado ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Más tarde, el 25 de octubre, decretó el estado de alarma para toda España.