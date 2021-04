Las ciberestafas se ceban con Mercadona: el falso empleo y la campaña por correo, lo más recurrente

En tiempos donde la falta de trabajo y ahorro se hacen más que evidentes, los ciberdelincuentes tratan de aprovechar estas carencias de la sociedad para robar datos personales con los que extorsionar o ingresar dinero de sus víctimas. Unos ataques que ahora se han centrado en Mercadona, y por los que la cadena valenciana ya ha querido avisar a sus clientes de que no caigan en tal timo.

Mercadona ha cimentado el éxito de su compañía en los últimos años, sobre la base de empleos con buenas condiciones y un catálogo atractivo de productos. Pilares que están intentando aprovechar los hackers con falsas ofertas de trabajo o compañas donde se ofrece una recompensa económica por rellenar una encuesta.

Así lo ha notificado la propia cadena que lidera Juan Roig en sus redes sociales, recordando a los usuarios que "no se debe facilitar ningún dato personal o realizar un pago" a una cuenta no oficial. Puesto que Mercadona no tiene tales tipos de ofertas y su empleo se redirige siempre a la bolsa oficial de la compañía, es solo ahí donde hay que mostrar interés por los anuncios del supermercado.

Mercadona solo ofrece trabajo a través de su bolsa de empleo oficial

En el caso de la estafa de empleo, Mercadona ya avisó a principios de 2021 de tal fraude que se extendía por redes sociales. A través de mandar un mensaje privado al ofertante, o ciberdelincuente en este caso, el usuario caía en la trampa del phising y así daba sus datos personales y bancarios a los hackers. Vía libre mediante para hacerse con el dinero del timado, este fraude ha vuelto ahora a salir a la luz a través de Facebook.

Las cadenas de supermercados solo usan sus páginas oficiales para dar premios económicos por campañas o encuestas

Por su parte, el falso correo electrónico es novedoso en los últimos días aunque ya había ocurrido con otras cadenas de supermercados. En el mail, el delincuente ofrece una recompensa (normalmente económica) por rellenar una encuesta sobre Mercadona. Nada más lejos de la realidad, lo que se intenta es de nuevo conseguir información personal.

¿Cómo evitar estos fraudes?

Como bien ha informado la propia compañía, lo primordial es no fiarse de cuentas que no son las oficiales. Pero mientras Mercadona y otras cadenas de supermercados siguen luchando contra estos timos, en colaboración con la policía, el peso recae sobre el usuario y su conocimiento de las áreas online.

Por ello, se debe borrar el mail o denunciar el anuncio en redes, según la estafa, para así notificar cuanto antes del daño que puede ocasionar a otros consumidores. Así mismo, notificar a Mercadona y a los agentes en sus perfiles oficiales es otro método para dar aviso a más gente.

Si por el contrario, ya se ha caído en el fraude y proporcionado la información, conviene avisar cuanto antes a la entidad bancaria e instituciones involucradas. Además, la denuncia en comisaría puede servir para que la policía ponga tierra de por medio y bloquee todo acceso a tales datos personales.