Si te llaman de este número y eres de Madrid, cógelo sin dudar: puede ser tu cita para vacunarte

La vacunación contra el coronavirus es el momento que lleva soñando la gran mayoría de la población mundial en el último año. Pero, ¿cuándo le llega a cada uno el momento de recibir una dosis contra el coronavirus? En Madrid, por ejemplo, se está dando un problema: algunas de las llamadas para concertar citas no reciben respuesta por parte de los ciudadanos porque no conocen que el teléfono que les llama es el que va a darles esa ansiada vacunación.

Lo que ha pasado es en realidad muy frecuente: un teléfono desconocido llama al ciudadano, que, al no saber quién es, decide no coger la llamada. Esto provoca que un porcentaje de las llamadas que proceden de la Consejería de Sanidad queden sin respuesta, lo que supone una traba para el proceso de vacunación: las personas que deben ir a vacunarse no lo hacen por esta anécdota.

Para intentar resolver este problema, la Comunidad de Madrid ha decidido establecer un teléfono único, que será el que aparezca en el teléfono de los ciudadanos cuando se les llame desde Atención Primaria o cualquiera de los organismos que concertan citas de vacunación. Es el 91 370 00 01, y a este teléfono sí que hay cogerle siempre la llamada: será el que nos informe de que nos toca, por fin, vacunarnos. También puede informarnos de otros trámites sanitarios o asistencias de este tipo.

El gobierno regional ha informado de que este teléfono será el que aparezca en las pantallas de nuestros teléfonos. En caso de no llegar a coger el teléfono, habrá que devolver la llamada a nuestro centro de salud. El 95% de estos centros ya disponen de este mecanismo.

Tal y como ha informado la Comunidad, el objetivo prioritario es "facilitar al usuario la identificación de un número institucional, evitar las pérdidas de llamadas que se generan ante la recepción de números desconocidos o centralitas, y potenciar la confianza en la comunicación y fidelización con la institución sanitaria".