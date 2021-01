Cómo proteger las tarjetas de crédito ante las compras online en rebajas

Tras dejar atrás las navidades, todos los comercios ya se han adentrado en las rebajas para tratar de solventar las pérdidas económicas de un año duro por el coronavirus. Unas ofertas que en la mayoría de establecimientos son más que visibles y que siguen ganando protagonismo en el mercado online. Sin embargo, esta modalidad de pago da lugar a timos y estafas, por lo que desde HelpMyCash ofrecen ciertos consejos para proteger las tarjetas a la hora de comprar telemáticamente.

Cuatro de cada diez españoles confiesa comprar más online en estos momentos que antes del comienzo de la pandemia. Un factor que ha multiplicado las ventas a distancia, pero del que también intentan sacar rédito los estafadores que navegan por la web. Tal y como detalla la Memoria de Reclamaciones del Banco de España, en 2020 ocho de cada diez operaciones fraudulentas con tarjetas fueron mediante compras online.

Por este motivo es importante poner cuanta más seguridad de por medio mejor y para ello, casi todas las entidades bancarias ofrecen movimiento sencillos en sus apps para asegurar las tarjetas. El principal y el más recomendado es activar los avisos por sms a nuestro móvil. De esta forma, todo movimiento u operación tendrá su correspondiente mensaje con el que se estará al tanto de lo que sucede con la tarjeta.

Además, dentro de las opciones para adaptar la seguridad al perfil del consumidor, también es aconsejable situar una cantidad límite tanto para la retirada de dinero en bancos como para el pago con la tarjeta. Este tope podrá modificarse siempre desde la propia app y también incluye la alternativa de bloquear operaciones desde fuera de España.

En el caso de robo físico, seremos responsables de lo que el ladrón use de nuestra tarjeta con un límite de 50 euros

Por último, otro de los consejos más habituales consiste en tener una sola tarjeta para las compras online. Esta herramienta secundaria es fácil de conseguir sin cuotas anuales y bajo una cuenta corriente nueva que no esté vinculada a la cuenta primaria. En el mayor de los casos de débito, se podrá cargar con el dinero necesario para una compra determinada y así impedir sobrecargos por fraude.

Desde HelpMyCash recuerdan que todas las entidades que ofrecen tarjetas son responsables de cualquier operación no autorizada, mientras que en caso de duplicado de tarjeta el banco deberá devolvernos el importe de la operación siempre que no haya habido una negligencia. En el caso de robo físico, seremos responsables de lo que el ladrón use de nuestra tarjeta con un límite de 50 euros.