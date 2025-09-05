Mercedes anticipa el interior del nuevo GLC eléctrico, a dos días de su estreno mundial

Mercedes ha presentado un anticipo de lo que será el nuevo GLC eléctrico para ir abriendo boca a tan solo dos días de presentar el nuevo modelo al mundo, dentro del marco del Salónd el Automóvil de Munich, también denominado como IAA Mobility.

Mbux Hyperscreen: una nueva y cautivadora experiencia interior inmersiva

En pleno centro del habitáculo, un Mbux Hyperscreen completamente nuevo eleva la experiencia interior de una forma superior. La pantalla flotante se extiende de un extremo a otro e infunde un sentido de encapsulando la sensación de «Bienvenido a casa» difícil de evocar.

Con un tamaño de pantalla de 99,3 centímetros (39,1 pulgadas), es la pantalla más grande jamás instalada en un Mercedes-Benz hasta la fecha. Cuenta con una gran claridad y colores vivos gracias a la alta resolución y a la innovadora tecnología de retroiluminación matricial con más de 1.000 LED individuales.

También cuenta con atenuación de zona inteligente, que permite el ajuste simultáneo de dos áreas de visualización a través de controles deslizantes. Esto significa que la información clave es siempre clara y accesible, lo que reduce las distracciones y mejora la comodidad en cada viaje. De hecho, Mercedes-Benz ha presentado una patente para esta tecnología de innovación.

El diseño interior se define aún más por una gran escultura decorativa que unifica la consola central y el panel de instrumentos. Un solo elemento de adorno de barrido une visualmente las dos secciones en una superficiede diseño limpio e innovador, elegantemente acentuada por la iluminación ambiental a lo largo de su borde inferior.

Dependiendo de las opciones seleccionadas, la consola integra hasta dos bandejas para la carga inductiva y rápida del smartphone, seguidas de una nueva regleta de control con botones clásicos (incluido el botón de advertencia de peligro). Los portavasos separados y elegantes mejoran la facilidad de uso, mientras que las rejillas de ventilación galvanizadas proporcionan una estética tecnológica fresca y refinada.

Los ajustes de climatización cambian brevemente el color de la iluminación ambiental y la iluminación de la ventilación para confirmar las selecciones. Los paneles de las puertas están despejados y cuentan con llamativas rejillas y molduras metálicas para los altavoces, mientras que el diseño de los asientos de cuero es igualmente limpio y minimalista.

En combinación con nuevos e impresionantes estilos ambientales, el nuevo Mbux Hyperscreen crea una sensación bien definida de sofisticación digital y conduce a una nueva y cautivadora experiencia interior inmersiva. Los estilos ambientales atmosféricos de alta resolución se pueden seleccionar como distintos motivos de fondo.

Su llamativo diseño destaca por su estética y precisión, así como por su intuitiva navegación para el usuario. Ofrecen una amplia gama de estados de ánimo, desde tranquilos a intensos, fríos a cálidos y técnicos a emocionales. El colorido del cuadro de instrumentos, los elementos de control y la iluminación ambiental están coordinados con estos motivos emocionales, permitiendo a los usuarios crear una atmósfera personalizada en el vehículo donde el mundo físico y digital se combinan gracias al sistema operativo Mercedes-Benz (MB.OS).