Dacia lanza el primer sistema híbrido 4x4 bifuel GLP del mundo: llega el motor Hybrid-G 150 a Duster y Bigster

La marca rumana revoluciona su oferta mecánica con una innovadora motorización híbrida ligera, tracción total eléctrica y doble alimentación GLP/gasolina. Estará disponible en los modelos Duster y Bigster a partir de finales de 2025.

Dacia incorpora el nuevo propulsor Hybrid-G 150 4x4 a su gama, una motorización sin precedentes en el mercado que combina un sistema mild-hybrid de 48V, tracción total eléctrica y bifuel GLP/gasolina. Esta solución, orientada a la eficiencia y el bajo coste de uso, estará disponible próximamente en los modelos Duster y Bigster, anticipando la normativa Euro 6e bis y preparando el camino hacia la Euro 7.

Híbrido 4x4 bifuel con dos motores y tres embragues

El nuevo propulsor combina un motor de gasolina tricilíndrico de 1.2 litros turboalimentado (140 CV) con un sistema de hibridación ligera de 48V. Este se complementa con un motor eléctrico trasero de 31 CV, responsable de activar la tracción total cuando las condiciones lo requieren. Juntos, alcanzan una potencia combinada de 154 CV y un par máximo de 230 Nm para el motor térmico y hasta 87 Nm para el eléctrico.

Una de las principales innovaciones es el uso de una caja automática de doble embrague de seis velocidades, con levas en el volante (por primera vez en Dacia), y una transmisión eléctrica trasera de dos relaciones, capaz de adaptarse tanto a bajas como a altas velocidades, mejorando la tracción sin comprometer el consumo.

Eficiencia energética y autonomía récord

Este sistema híbrido destaca no solo por su rendimiento, sino también por su eficiencia energética y ahorro operativo. Gracias al uso de GLP (Gas Licuado de Petróleo) como combustible alternativo, el consumo medio se reduce en un 30% respecto a una motorización equivalente exclusivamente de gasolina, y las emisiones de CO? se recortan en hasta 20 g/km.

Dacia anuncia un consumo medio de 7,1 l/100 km en GLP y 5,5 l/100 km en gasolina, con emisiones desde 116 g/km. Además, los dos depósitos de 50 litros (gasolina y GLP) permiten una autonomía conjunta de hasta 1.500 km en ciclo WLTP para el Duster.

Seis modos de conducción para cualquier terreno

El sistema de tracción total gestionado electrónicamente permite alternar automáticamente entre los modos 4x2 y 4x4, o seleccionar uno de los seis modos de conducción disponibles: Auto: gestión automática de la tracción. Eco: prioriza el consumo eficiente. Snow: optimizado para superficies resbaladizas. Mud/Sand: ideal para terrenos blandos. Lock: modo todoterreno puro a baja velocidad. Hill Descent Control: ayuda en descensos pronunciados (4–30 km/h).

Estas configuraciones, junto con el motor eléctrico trasero desacoplable y el modo neutro sin fricción, garantizan un comportamiento versátil tanto en ciudad como fuera del asfalto.

La nueva gama de motores del Duster

Dacia Duster, con mejoradas motorizaciones.

Además del nuevo Hybrid-G 150, la gama Duster se actualiza con motorizaciones más eficientes y potentes, alineándose con el Bigster:

-Hybrid 155: sustituye al Hybrid 140. Sistema full hybrid con motor de 4 cilindros, dos motores eléctricos y batería de 1,4 kWh. Consumo: 4,6 l/100 km. Emisiones: desde 105 g/km.

-Mild Hybrid 140: reemplaza al anterior 130 CV. Nuevo motor 1.2 de ciclo Miller con electrificación ligera de 48V. Consumo: 5,4 l/100 km.

-Eco-G 120: versión GLP mejorada con 20 CV adicionales. Hasta 1.380 km de autonomía combinada (gasolina + GLP), que estará disponible a finales de año.

Todos los motores cumplen con la normativa Euro 6e bis y anticipan la futura Euro 7, prevista para finales de 2027.

Para acompañar esta ofensiva mecánica, Dacia introduce novedades en el diseño interior del Duster. El acabado Journey incluye nueva tapicería exclusiva, detalles decorativos y ajuste lumbar en el asiento del conductor. El acabado Extreme por su parte incorpora llantas negras de aluminio y opción de regulador de velocidad adaptativo.

Comercialización en 2026

La llegada al mercado del Duster y Bigster con el motor Hybrid-G 150 4x4 está prevista para 2026, con apertura de pedidos a finales de 2025. Además, se espera que esta motorización se extienda a otros modelos de la gama Dacia, como Jogger y Sandero, durante su renovación en 2026.