Mercedes-Benz confirma el regreso del Clase G Cabriolet con una imagen teaser en EE.UU.

Mercedes-Benz ha sorprendido en sus redes sociales estadounidenses con la publicación de una imagen teaser que confirma el inminente regreso del icónico Clase G Cabriolet. El descapotable de lujo, desaparecido del catálogo desde 2013, volverá al mercado estadounidense con una nueva versión basada en la actual generación del G-Wagen.

Mercedes-Benz ha dado la primera señal oficial del retorno del Clase G Cabriolet con una imagen teaser publicada en sus canales de redes sociales en Estados Unidos. En la fotografía, apenas visible por la sobreexposición deliberada, se distingue la silueta de un G-Wagen con techo abatible, acompañado del mensaje: "La familia G-Class está creciendo. Próximamente en Estados Unidos".

Este adelanto visual ha desatado la especulación entre los seguidores de la marca, que llevaban más de una década esperando el regreso del modelo descapotable del icónico todoterreno. El último en ofrecerse fue el G500 Cabriolet, descontinuado en 2013. Desde entonces, Mercedes solo había coqueteado con versiones semi-descapotables como el exclusivo Maybach G650 Landaulet.

Mercedes-Maybach G 650 Landaulet.

La nueva imagen revela algunos elementos clave: la parte frontal y media del vehículo conserva el diseño robusto de la generación actual del Clase G, pero a partir del pilar B se aprecia una modificación significativa en la línea del techo. Todo apunta a una capota blanda retráctil, posiblemente con un arco antivuelco integrado y soluciones de almacenamiento similares a las del Jeep Wrangler o a configuraciones modulares.

Aunque Mercedes no ha ofrecido detalles técnicos, la confirmación implícita del lanzamiento en el mercado estadounidense —donde el G-Wagen goza de gran popularidad— sugiere que la versión cabrio contará con motorizaciones similares a las del G550 o incluso a la variante AMG, en caso de que se confirme una versión deportiva.

Este movimiento de Mercedes responde a una doble estrategia: revivir el atractivo de un modelo de culto y ampliar la oferta de versiones especiales dentro de su línea más exclusiva.