¿Qué tienen en común el Mazda MX-5 y el Porsche 911? Dos leyendas que lideran las ventas de deportivos en 2025

Son coches radicalmente distintos, pero algo los une: entre enero y agosto de 2025 han sido los deportivos más vendidos en sus respectivas categorías. El Mazda MX-5, ligero y asequible, domina entre los pequeños. El Porsche 911, icónico y exclusivo, reina entre los grandes. ¿Qué nos dicen estos datos del gusto de los conductores españoles?

En un mercado automovilístico al alza —con 769.452 turismos matriculados en España entre enero y agosto de 2025, un 14,6% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos de la patronal Anfac— hay un segmento que, aunque minoritario, sigue despertando pasiones: el de los deportivos. Y dentro de este nicho, dos nombres destacan por encima del resto. Son viejos conocidos, leyendas de la carretera: el Mazda MX-5 y el Porsche 911.

El pequeño roadster japonés ha liderado las matriculaciones de deportivos pequeños, con 278 unidades vendidas en lo que va de año, aunque de cerca de persigue el Ford Mustang que cierra los primeros ocho meses con 209 unidades, un modelo que, aunque más grande en dimensiones y motor, ha sido encajado en esta categoría por su enfoque más pasional que prestacional. Completando el podio, el BMW Z4 con 107 unidades.

Mustang, el segundo modelo más demandado en la categoría de los deportivos pequeños.

Más abajo en la lista aparecen joyas como el Porsche Cayman (30 unidades), el Alpine A110 (30), o el nuevo MG Cyberster (26), uno de los eléctricos más llamativos del año. En la parte baja, cifras testimoniales para los puristas como el Caterham Seven, con apenas 5 unidades, o el Subaru BRZ, con 7.

Deportivo pequeño. Top Ten

1-Mazda MX-5: 278 unidades

2-Ford Mustang: 209 unidades

3-BMW Z4: 107 unidades

4-Porsche Cayman: 30 unidades

5-Alpine A110: 30 unidades

6-MG Cyberster: 26 unidades

7-Porsche Boxster: 20 unidades

8-Subaru BRZ; 7 unidades

9-Caterham Seven: 5 unidades

10-Caterham Super Seven: 2 unidades

El 911 sigue siendo el más solicitado

En el otro extremo del espectro están los grandes deportivos, donde el indiscutible rey sigue siendo el Porsche 911, con 472 matriculaciones.

Porsche 911 Carreta T.

Muy lejos quedan los siguientes: el Bentley Continental (31), el Ferrari 296 GTS (23) y el Aston Martin DB12 (17). Incluso el exclusivo Ferrari Roma ha registrado solo 16 unidades, lo que da una idea del dominio absoluto del 911 dentro del segmento más alto.

Deportivo grande. Top Ten

1-Porsche 911: 472 unidades

2-Bentley Continental: 31 unidades

3-Ferrari 296 GTS: 23 unidades

4-Aston Martin DS12: 17 unidades

5-Ferrari Roma: 16 unidades

6-BMW 840: 15 unidades

7-Aston Martin Vantage: 15 unidades

8-Merceces SL 43 AMG: 13 unidades

9-Merceces SL 63 AMG: 11 unidades

10-Maserati Gran Turismo: 11 unidades