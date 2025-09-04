El Mitsubishi Grandis que se fabricará en Valladolid ya tiene precio para España

El desembarco del nuevo Mitsubishi Grandis en el mercado español avanza con la confirmación oficial de sus precios que parten desde los 26.100 euros.

La variante con tecnología MHEV de 130 CV de la que hablamos, y que servirá como versión de acceso a gama, se ofrecerá desde 26.100 euros, mientras que la opción HEV de 1,8 litros tendrá un precio de partida de 30.300 euros. Estos importes incluyen un descuento comercial de 1.200 euros, que se amplía con otros 2.500 euros en el caso de optar por la financiación a través de la propia marca.

Con el Grandis, que se producirá en Valladolid, Mitsubishi Motors amplía su gama con una propuesta que combina el ADN de diseño de la marca con avanzados trenes de tracción electrificados, sistemas ADAS de última generación, conectividad integrada y 8 años de garantía. Todo ello en el segmento de mayor volumen del mercado europeo, el de los SUV compactos.

El diseño exterior del nuevo Grandis se caracteriza por un estilo dinámico y robusto, con el Dynamic Shield frontal y un motivo trasero hexagonal que refuerzan su carácter. En el interior, ofrece materiales de calidad, un claro enfoque en la conectividad y casi 500 litros de maletero, uno de los más grandes de su categoría.

En el apartado tecnológico, integra servicios de Google, un sistema de sonido Harman Kardon y funciones remotas a través de la aplicación móvil de la marca. Además, está respaldado por una garantía ampliada de ocho años o 160.000 km, que refuerza su posicionamiento en el mercado.

La preventa del nuevo Grandis en nuestro mercado arranca este mes de septiembre mientras que la llegada a los concesionarios está prevista en octubre, marcando así el inicio de su comercialización en España. S