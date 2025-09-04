Ford se alía con Octopus Electroverse para ofrecer acceso a más de un millón de puntos de recarga eléctrica en Europa

Ford se une con Octopus Electroverse, plataforma de recarga de Octopus Energy, para simplificar y mejorar el acceso a la recarga pública de vehículos eléctricos en Europa. A partir de octubre, los usuarios podrán utilizar una sola aplicación y tarjeta para operar en más de 1.200 redes de recarga.

Ford refuerza su infraestructura de servicios para vehículos eléctricos mediante un acuerdo con Octopus Electroverse, la plataforma de recarga pública de Octopus Energy. Esta colaboración permitirá a los usuarios de Ford, tanto particulares como empresas, acceder a más de un millón de puntos de recarga públicos en toda Europa a través de una única aplicación.

A partir de octubre de 2025, los propietarios de vehículos eléctricos de Ford podrán descargar la app Electroverse y vincular su cuenta Ford para utilizar la Red de Recarga BlueOval x Octopus Electroverse. Esta integración eliminará la necesidad de mantener múltiples cuentas con distintos operadores, centralizando el servicio en una única tarjeta y plataforma.

Acceso a más de un millón de puntos de recarga públicos en toda Europa

La alianza incluye el acceso a más de 1.200 redes de recarga y funciones como la localización en tiempo real de puntos disponibles, precios actualizados y planificación inteligente de rutas con paradas de carga optimizadas por coste y ubicación. La aplicación también permite subir imágenes de los puntos de carga y ofrece compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, manteniendo la misma interfaz tanto dentro como fuera del vehículo.

Entre los beneficios adicionales, los usuarios particulares recibirán una prueba gratuita de tres meses de IONITY Premium, mientras que los profesionales tendrán acceso gratuito al portal Octopus Fleet durante el mismo periodo. Este portal permite asignar tarjetas de carga a conductores, aplicar descuentos, generar informes de facturación y gestionar flotas mixtas de distintos fabricantes.

Según Sven Pleines, responsable de Recarga Pública de Ford Model e en Europa, "ofrecer una red de carga pública amplia, eficiente y transparente es clave para acelerar la adopción del vehículo eléctrico". Por su parte, Matt Davies, director de Octopus Electroverse, ha señalado que "esta colaboración permitirá a más conductores recargar de forma sencilla y con total confianza, independientemente del lugar o momento".