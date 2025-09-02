Hyundai presenta el Concept THREE, su nuevo eléctrico compacto, antes del IAA Mobility 2025 en Múnich

Hyundai Motor Company ha revelado la primera imagen oficial del Concept THREE, su próximo vehículo eléctrico compacto dentro de la gama Ioniq, cuya versión de producción se espera que llegue al mercado bajo la denominación Ioniq 3?. El modelo se presentará mundialmente en el IAA Mobility 2025 de Múnich, del 9 al 14 de septiembre, marcando el regreso de la marca al evento tras cuatro años de ausencia.

El Hyundai Concept THREE destaca por una estética futurista definida por el lenguaje de diseño "Art of Steel", basado en la fluidez y precisión de las formas metálicas. Su perfil lateral combina líneas limpias y superficies esculpidas, incorporando una nueva tipología denominada "Aero Hatch", que redefine la silueta tradicional de los vehículos eléctricos compactos.

Un original compacto eléctrico

Según Simon Loasby, vicepresidente senior y jefe del Centro de Diseño de Hyundai, el Concept THREE representa una oportunidad para "reimaginar por completo el VE compacto", ofreciendo un diseño que combina proporciones equilibradas y dinamismo visual. Por su parte, Manuel Schoettle, diseñador exterior del modelo, subraya la autenticidad del tratamiento del acero como elemento clave en la identidad del vehículo.

La presentación mundial del Concept THREE tendrá lugar en el Open Space del IAA Mobility, donde Hyundai ofrecerá una exposición detallada del prototipo y de su visión para el futuro de la movilidad urbana. Durante el evento, previsto para el 9 de septiembre, se darán a conocer más especificaciones técnicas y el papel estratégico del modelo dentro de la oferta eléctrica global de la compañía.

Con este anuncio, Hyundai reafirma su compromiso con el mercado europeo y con el liderazgo en innovación sostenible, en un momento clave para el desarrollo de la electromovilidad a nivel global.