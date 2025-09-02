smart #2: el regreso del icónico biplaza eléctrico llegará en 2026 con diseño Mercedes-Benz y producción en China

smart confirma el lanzamiento del nuevo smart #2, un biplaza urbano 100% eléctrico que recupera el espíritu del mítico fortwo. Su estreno en Europa está previsto para finales de 2026 y marcará un hito estratégico para la marca, que refuerza su apuesta por la movilidad compacta y sostenible con el respaldo de Mercedes-Benz y Geely.

En un movimiento estratégico que combina memoria, tecnología y visión de futuro, smart ha anunciado oficialmente el lanzamiento del smart #2, un nuevo vehículo eléctrico biplaza del segmento A que verá la luz a finales de 2026 en Europa. Este modelo recupera el legado del icónico smart fortwo, que revolucionó la movilidad urbana a finales de los años 90, y lo proyecta hacia una nueva era marcada por la electrificación, la conectividad y el diseño de vanguardia.

La decisión llega en un momento de madurez empresarial para la marca, impulsada por el respaldo de sus principales accionistas —Mercedes-Benz y Geely—, el éxito de los modelos smart #1, #3 y #5, y el sólido crecimiento de su red de inversores.

Producido en China, diseñado por Mercedes

Con el proyecto en fase final de desarrollo y diseño, el smart #2 se producirá en China, siguiendo la línea de colaboración industrial entre Europa y Asia que ha caracterizado a la nueva etapa de smart. "El smart #2 marcará una nueva era en la movilidad urbana individual, especialmente en ciudades como Barcelona o Madrid", ha declarado Dirk Adelmann, CEO de smart Europe. "Este lanzamiento representa un punto de inflexión en la historia de la marca y reafirma nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad".

Diseñado por el equipo de Mercedes-Benz, el nuevo modelo aspira a reinterpretar el concepto del coche urbano ultracompacto con soluciones tecnológicas inéditas para su categoría. No solo será un regreso emocional para los fieles del fortwo, sino también un paso coherente dentro de la estrategia de smart por cubrir todo el espectro de la movilidad eléctrica, desde los SUV medianos hasta los coches urbanos más ágiles y eficientes.

El Smart #2 es un minicoche urbano biplaza.

Bajo el nombre en clave "project: two", el desarrollo del smart #2 ha superado con éxito las evaluaciones internas de viabilidad, sentando las bases para un lanzamiento que promete redefinir la categoría de los vehículos urbanos eléctricos. Con este anuncio, la marca da una respuesta directa a una demanda latente de sus usuarios históricos, tal como explica Alberto Olivera, CEO de smart España: "Estamos muy felices de poder comunicar la vuelta del sucesor del deseado smart fortwo. Es una gran noticia para quienes hemos crecido con esta marca y, sobre todo, para los millones de clientes que durante años han pedido su regreso".

Se trata de la cuarta generación del mini-coche urbano Smart. La primera data de 1997.

El smart #2 no solo será el heredero del coche urbano más emblemático del siglo XXI, sino también la pieza que faltaba en el puzle eléctrico de smart. Un modelo pensado para las ciudades del futuro, pero con la esencia de un icono inolvidable.