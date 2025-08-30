Tesla presenta su nuevo SUV: el Model Y Performance, más deportividad sin renunciar a la eficiencia

Tesla vuelve a sacudir el panorama del automóvil eléctrico con la llegada del nuevo Model Y Performance, la variante más deportiva y refinada del SUV más vendido del mundo. Tras la profunda renovación de la gama Model Y presentada a principios de año, la marca de Elon Musk lanza ahora una versión que lleva al límite el diseño, la tecnología y las prestaciones, pero manteniendo la filosofía de Tesla: rendimiento y eficiencia pueden ir de la mano.

Diseño más agresivo y detalles exclusivos

El Model Y Performance se distingue a primera vista del resto de la familia. Las nuevas defensas delanteras y traseras específicas, optimizadas para un mejor comportamiento a alta velocidad, se combinan con un alerón trasero de fibra de carbono que mejora la estabilidad aerodinámica.

El conjunto se completa con unas llantas forjadas Arachnid 2.0 de 21 pulgadas, equipadas con cubiertas aerodinámicas integradas que mejoran la eficiencia sin renunciar a la estética. Los detalles en negro brillante en parachoques y retrovisores, junto con las pinzas de freno rojas Performance y el emblema exclusivo en el portón trasero, refuerzan ese carácter deportivo.

Incluso denoche, las luces de iluminación del suelo con el logotipo Performance remarcan que estamos ante una versión muy especial.

El habitáculo también recibe un tratamiento diferencial. Los nuevos asientos Performance incorporan extensores eléctricos para mayor sujeción y confort, acompañados por inserciones de fibra de carbono en puertas y salpicadero, así como pedales de aluminio. El resultado es un interior con un aire claramente deportivo, pero que no renuncia al estilo minimalista y tecnológico característico de Tesla.

Tecnología premium con nueva pantalla de 16"

Tesla no se ha limitado a mejorar las prestaciones: la tecnología también evoluciona. La gran novedad es la nueva pantalla táctil central de 16 pulgadas, que ofrece un 80% más de píxeles que la versión de 15,4" presente en el resto de la gama. Con marcos más finos y mayor resolución, la experiencia resulta más fluida tanto para ajustar controles del vehículo como para disfrutar de contenido multimedia mientras se está aparcado.

A ello se suman todas las funciones ya conocidas en el Model Y: techo panorámico con cristales acústicos, pantalla trasera de 8" para los pasajeros de la segunda fila, asientos con reclinación eléctrica, actualizaciones inalámbricas y, por supuesto, el sistema de Piloto automático que coloca a Tesla a la vanguardia de la conducción asistida.

Potencia y eficiencia digna del cohete Space X de Musk

El apartado mecánico es donde el Model Y Performance justifica plenamente su apellido. La nueva unidad de tracción Performance de última generación entrega 460 CV y un par inmediato que permite acelerar de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos, con una velocidad máxima de 250 km/h.

Pero la gran sorpresa es su eficiencia energética: con un consumo de apenas 16,2 kWh/100 km, alcanza una autonomía de 580 km según ciclo WLTP. Esto lo convierte en uno de los SUV eléctricos de altas prestaciones más eficientes del mercado, un equilibrio difícil de encontrar en un vehículo de su categoría.

Detrás de estos números se encuentra un paquete de baterías mejorado con nuevas celdas de mayor densidad energética, que ofrece más capacidad sin aumentar el peso. El sistema permite también un mejor control térmico, lo que se traduce en prestaciones constantes incluso en condiciones exigentes.

Nueva suspensión adaptativa y chasis optimizado

La potencia no lo es todo. Para estar a la altura, Tesla ha trabajado en un hardware de chasis mejorado que incluye nuevos amortiguadores, barras estabilizadoras y casquillos. El gran salto lo aporta la suspensión adaptativa de desarrollo interno, gestionada por un algoritmo que ajusta en tiempo real la dureza en función del estilo de conducción y el estado de la carretera.

De esta forma, el Model Y Performance puede ofrecer una conducción cómoda en trayectos largos y, al mismo tiempo, un carácter dinámico en carreteras sinuosas o en situaciones en las que se exige el máximo del vehículo.

Modos de conducción personalizables

La integración de hardware y software, uno de los puntos fuertes de Tesla, se refleja también en los modos de conducción configurables. Desde la gran pantalla central se pueden ajustar parámetros como suspensión, tracción, estabilidad o respuesta dinámica del vehículo, adaptando el comportamiento del coche al gusto o al estado de ánimo del conductor.

Producido en Europa, y precio para España

El nuevo Tesla Model Y Performance se fabricará en la Gigafactory Berlin-Brandenburg, desde donde se abastece al mercado europeo. Las entregas en España comenzarán en septiembre de 2025, con un precio de salida de 61.990 €.

Tesla refuerza así su posición en el competitivo segmento de los SUV eléctricos, ofreciendo una combinación difícil de igualar: prestaciones de superdeportivo, eficiencia de referencia y un equipamiento tecnológico de vanguardia, todo ello en un vehículo con la versatilidad que demandan las familias modernas.

Conclusión: reinvención del referente del segmento

Con este lanzamiento, Tesla demuestra una vez más que no se conforma con liderar en ventas, sino que busca marcar el ritmo en la innovación sostenible. El Model Y Performance es, al mismo tiempo, un coche para el día a día y un SUV eléctrico de altas prestaciones capaz de emocionar.

Su diseño distintivo, su avanzada tecnología y un equilibrio perfecto entre potencia, autonomía y eficiencia, lo convierten en un modelo llamado a convertirse en referencia dentro del mercado eléctrico europeo.