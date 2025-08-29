Así es el nuevo Safety Car que debuta este fin de semana en la Fórmula 1

El rugido del nuevo Aston Martin Vantage S será a partir de ahora el encargado de marcar el ritmo en los momentos más tensos de la Fórmula 1. La firma británica ha anunciado que su deportivo S más orientado al rendimiento de toda la historia, el Vantage S, asume oficialmente el rol de Safety Car de la FIA en el campeonato. Su debut se producirá este mismo fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, escenario perfecto para presentar un coche que combina diseño, potencia y tecnología con el sello inconfundible de Aston Martin.

Un Vantage llevado al extremo

El nuevo Vantage S no es un simple deportivo adaptado para la ocasión: se trata de la variante más radical de la gama, concebida desde el inicio para llevar el modelo a cotas inéditas de rendimiento. Bajo su capó late un V8 biturbo de 4.0 litros, capaz de entregar 680 CV de potencia y 800 Nm de par máximo.

Unas cifras que lo convierten en un a punta de lanza digna para que lo sigan los monoplazas en pista: acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,4 segundos y alcanza una velocidad punta de 325 km/h.

Con estas especificaciones, el Vantage S está perfectamente preparado para cumplir su función: mantener bajo control a los coches de Fórmula 1 en situaciones críticas sin convertirse en un obstáculo para ellos, algo en lo que han hecho hincapié los pilotos de Fórmula 1 los últimos dos años.

Aerodinámica hecha a medida

El trabajo aerodinámico ha sido clave en esta versión. El coche estrena rejillas específicas en el capó que mejoran la refrigeración del motor en configuración hot-V, y un alerón trasero de ancho completo que optimiza la carga aerodinámica. Todo ello se suma a la barra de luces obligatoria de la FIA y a otros elementos funcionales que garantizan la máxima visibilidad y estabilidad cuando el coche entre en acción.

La puesta a punto del chasis también ha sido afinada para ofrecer la máxima agilidad y adherencia. Según Aston Martin, estas mejoras garantizan que el Safety Car pueda reaccionar con precisión en curva y mantener un ritmo elevado incluso bajo condiciones adversas, un factor vital cuando detrás le siguen los pilotos más rápidos del planeta.

El orgullo de Aston Martin

Para Aston Martin, el papel del Vantage S en la Fórmula 1 va mucho más allá de lo técnico. Alex Long, Global Marketing Director de la marca, lo resumía con contundencia:

"El Vantage S representa la cima del rendimiento para el modelo que constituye el corazón de Aston Martin. Con mayor potencia y un dinamismo aún superior, este vehículo estaba destinado a asumir el prestigioso papel de Safety Car de la F1. En términos de brand awareness, nada es comparable con la Fórmula 1, y estamos orgullosos de desempeñar nuestro papel en lo que consideramos que es el mayor espectáculo del mundo."

La elección no es casual. La Fórmula 1 se ha convertido en un escaparate global de innovación y prestigio, y tener a uno de sus modelos estrella liderando la parrilla refuerza la presencia de Aston Martin ante millones de aficionados en todo el mundo.

La voz de la experiencia: Bernd Mayländer

El piloto encargado de ponerse al volante del Safety Car, Bernd Mayländer, también ha valorado la llegada del nuevo Vantage S:

"La incorporación del Vantage S como Safety Car oficial de la FIA representa otro claro paso adelante en las capacidades de rendimiento del modelo. Sus prestaciones me permiten responder de manera aún más rápida y segura cada vez que recibimos la llamada para salir a pista. Me enorgullece ser uno de los primeros en conducirlo y espero con entusiasmo recorrer los mejores circuitos del mundo con el Vantage más radical hasta la fecha."

Mayländer, que lleva más de dos décadas en este rol, es el encargado de controlar el ritmo de los monoplazas cuando las circunstancias lo requieren, una tarea en la que cada décima de segundo y cada metro de pista cuentan.

Un Safety Car con ADN de competición

El Vantage S lucirá en los circuitos el color Podium Green, idéntico al de los monoplazas del equipo Aston Martin Aramco F1 Team, reforzando el vínculo entre el coche de calle y la competición. Su presencia añadirá un atractivo extra para los aficionados, que podrán disfrutar de un Safety Car no solo eficaz, sino también espectacular en diseño y sonido.

El Aston Martin DBX 707 seguirá como coche médico oficial de la F1. Aston Martin

Junto a él seguirá presente el Aston Martin DBX707, el SUV de altas prestaciones que mantiene su rol como Official FIA Medical Car. Con esta dupla, la marca británica refuerza su protagonismo en el campeonato no solo desde el plano deportivo, sino también desde la seguridad.

Más que un coche, una declaración de intenciones

El debut del Vantage S en Zandvoort es mucho más que la llegada de un nuevo Safety Car. Es la consolidación de la estrategia de Aston Martin para posicionarse como un referente de deportividad dentro y fuera de los circuitos. Su presencia en la Fórmula 1 refuerza la imagen de una marca que combina tradición, lujo y rendimiento en un escaparate global seguido por cientos de millones de personas.

Con prestaciones de superdeportivo, una aerodinámica optimizada para la pista y un diseño inconfundible, el Aston Martin Vantage S está llamado a ser uno de los Safety Cars más memorables de la historia de la Fórmula 1.