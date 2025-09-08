¿Crees que te han puesto una multa que no te ha llegado? Esta es la forma más rápida y fácil de comprobarlo

En vacaciones hacemos muchos más kilómetros en zonas que no controlamos tanto y las oportunidades de llevarnos una multa se multiplican.

Un radar en el que hemos pasado frenando, un semáforo que se ha puesto rojo cuando estábamos rebasándolo en ámbar, muchas veces nos queda la duda de si nos habremos llevado la multa en situaciones algo comprometidas. En vacaciones conducimos por zonas a las que estamos menos habituados y en ciertos momentos estamos menos atentos a la conducción y nos viene a la cabeza si a la vuelta nos vamos a encontrar con la sorpresa. Si no tienes la app de la DGT, donde aparecen las sanciones si estamos debidamente registrados, también hay otras formas de averiguar si nos han multado sin necesidad de registrarnos.

En ocasiones nos queda la duda de si habremos cometido o no una infracción.

La web que te dice si tienes una multa

La app de la DGT es un instrumento muy útil no solo para saber si tenemos una multa, también para otros muchos trámites y para llevar el permiso de conducir de manera digital en el teléfono móvil. Si no tienes la app o la duda de la multa es sobre un coche que no es de tu propiedad, por ejemplo alquilado, hay otras formas de consulta para salir de dudas y sin necesidad de hacer más registros y trámites, aunque tienes que saber la matrícula del vehículo.

El primer paso es entrar en la sede electrónica de la DGT.

Se trata del "Tablón Edictal de Sanciones de la DGT" y el proceso es realmente rápido y sencillo. Lo primero que hay que hacer es entrar en la sede electrónica de la DGT, sede.dgt.gob.es/es, una vez aquí entrar en la sección "Multas" que se encuentra en el menú de la parte superior.

Tendremos que pinchar en la opción "Online-Sin Certificado".

Dentro de las opciones que se despliegan, pinchar en "Tablón Edictal de Sanciones" que nos lleva directamente a la página "Consulta del Tablón Edictal de Sanciones (TESTRA/TEU). Pinchamos en el icono Online-Sin certificado y de esta forma ya no tendremos que identificarnos.

El último paso es poner la matrícula del vehículo y pinchar en la lupa.

Ahora solo tenemos que introducir la matrícula del vehículo en el espacio "Buscar" y pulsar sobre el icono de la lupa. De inmediato sabremos si sobre ese coche hay alguna sanción pendiente y todos los detalles. Hay que tener en cuenta que si no queremos que cualquiera consulte las posibles multas que tenemos en nuestro o nuestros coches, hay que solicitar que nos excluyan del registro TESTRA a través de la sede electrónica de la DGT.